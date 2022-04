Au Québec, le mois d’avril est le mois de l’autisme, et diverses activités sont organisées à travers tout le Québec pour le souligner. C’est dans ce contexte que la Fondation de l’autisme de Québec organise son encan en ligne, qui se déroulera à compter d’aujourd’hui (jusqu’au 8 avril), avec comme objectif d’amasser des fonds pour contribuer au financement des services spécialisés offerts par l’association régionale Autisme Québec (Capitale-Nationale) aux personnes autistes et à leurs familles. De nombreux lots de qualité seront offerts aux enchères (billets d’avion, rabais pour le train, hébergement, billets de spectacles, coffrets dégustation de produits divers, plein air) grâce à la générosité de précieux partenaires sur la plateforme macause.com (nom de l’encan: autisme). Faites votre mise et suivez la page Facebook www.facebook.com/Fondationdelautismedequebec.

Une longue histoire d’amour

Depuis plusieurs années, la Banque Nationale (BN) répond présente aux demandes du comptoir alimentaire Le Grenier de Lévis. Encore une fois cette année, les gens de la Banque ont voulu participer à la campagne annuelle de financement du Grenier en leur remettant un chèque de 10 000$. «Les besoins sont grands. Avec l’inflation économique et l’augmentation des coûts pour la nourriture, de plus en plus de familles ont recours à une banque alimentaire. C’est avec des partenaires comme la Banque Nationale que nous donnons du sens à notre engagement», de dire le président du CA Yvon Gosselin. Sur la photo, de gauche à droite: Maxime Dionne, v.-p. associé secteur entreprises BN; Sylvie Blais, directrice de succursale BN; Yvon Gosselin, président du CA du Grenier; Marie-Josée Labelle, directrice principale Investissement et retraite BN; Stéphane Clavet, DG par intérim du Grenier, et Jérôme Dionne, directeur entreprises BN.

Directeur de la recherche universitaire

Le conseil d’administration de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) a profité de son assemblée ordinaire du 29 mars pour procéder à la nomination du Dr Yohan Bossé (photo) à titre de directeur de la recherche universitaire. Chercheur depuis plusieurs années au Centre de recherche de l’Institut et détenteur d’un poste de professeur titulaire au Département de médecine moléculaire de l’Université Laval, le Dr Bossé est entré en fonction officiellement hier, et ce, pour un mandat de quatre ans. Il succède au Dr Denis Richard, qui a terminé brillamment son mandat à titre de directeur de la recherche universitaire, après avoir œuvré 23 ans à l’Institut.

En souvenir

Le 2 avril 1948. L’église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est détruite par un incendie (photo) qui ne laissa que des ruines de pierre. Heureusement, la majeure partie du mobilier fut sauvée.

Anniversaires

Georges St-Cyr (photo), copropriétaire chez Les Tours du Vieux-Québec Inc... David Ferrer, joueur de tennis espagnol, 40 ans... Jesse Carmichael, ex-claviériste de Maroon 5, 43 ans... Pascale Nadeau, ex-chef d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada, 62 ans... Guy Aubry, ex-animateur radio... Richard R. Wagner, juge en chef de la Cour suprême Canada, 65 ans... Marie Eykel, comédienne (Passe-Partout), 74 ans... Linda Hunt, actrice américaine, 77 ans...

Disparus

Le 2 avril 2020: Émile Loranger (photo), 73 ans, maire de la ville de L’Ancienne-Lorette depuis 1983... 2020: Seymour Rose, 80 ans, l'un des meilleurs golfeurs de la Jamaïque, qui a remporté le Jamaïca Open à trois reprises... 2018: Winnie Madikizela-Mandela, 81 ans, une égérie de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud... 2017: Yolande Roy, 88 ans, comédienne québécoise, entre autres, dans Le retour à TVA... 2017: André Drouin, 70 ans, conseiller municipal de Hérouxville... 2016: Gallieno Ferri, 87 ans, dessinateur italien de bande dessinée... 2015: Yves Cantin, 69 ans, ténor et fondateur du magazine Infopéra... 2014: Lucy Hood, 56 ans, femme d’affaires américaine, fondatrice de Fox Mobile Entertainment... 2011: Yves Germain, 86 ans, bien connu dans le monde de la construction... 2009: Yvon Jolicoeur, maire de la ville de Disraeli depuis 2001... 2005: Jean-Paul II, 84 ans, premier pape non italien depuis presque 500 ans... 1974: Georges Pompidou, 62 ans, président de la République française depuis 1969.