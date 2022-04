«J’ai aimé son jeu»–Martin St-Louis

Martin St-Louis a aimé ce qu’il a vu de se recrue Jordan Harris, qui disputait samedi son premier match dans la Ligue nationale. Au point où l’entraîneur-chef du Canadien lui a donné du temps de glace à son jeune défenseur en prolongation.

« J’ai aimé son jeu, a louangé St-Louis en conférence de presse. Il patine sans effort, comme vous l’avez vu, il était engagé et il nous a donné de bonnes minutes. »

« Dans les rangs universitaires, il jouait à 3 contre 3. En cinq minutes de prolongation à ce niveau, il pouvait en disputer quatre, a-t-il poursuivi. Il connaît les détails, la possession de la rondelle. C’est certain que la Ligue nationale, c’est un autre niveau, mais c’est une expérience qu’il a méritée avec son jeu à forces égales. »

Fier de son équipe

Si Harris donnait ses premiers coups de patin dans l’uniforme du Canadien, une semaine après avoir paraphé son contrat, il n’était pas le seul novice à la ligne bleue dans cette victoire en prolongation contre le Lightning.

Et St-Louis a dit avoir aussi aimé ce qu’il a vu du reste de sa jeune brigade. Trois de ses défenseurs – Harris, Justin Barron et Corey Schueneman – comptaient moins de 20 matchs d’expérience dans la LNH.

« Toute l’équipe a été très bonne, a pointé l’ex-joueur. On s’est battu, on a eu des appels qui ne sont pas allés en notre faveur, mais on a continué. Je suis fier d’eux. C’est une grosse victoire d’équipe. »

St-Louis a aussi tenu à souligner le travail de son gardien Jake Allen, qui a réalisé 37 arrêts face aux fins marqueurs de Tampa.

« Une grosse partie [du mérite] revient à la façon dont Jake a gardé les buts devant nous et aussi, à la façon dont nos défenseurs ont sorti la rondelle », a-t-il relevé.

L’exemple à suivre

St-Louis en était à une première présence comme entraîneur dans cette ville où il a disputé la majeure partie de sa carrière et où il a gagné la coupe Stanley en 2004.

S’il ne voulait pas faire grand cas de ce retour dans la région de Tampa, il avait de bons mots pour ce que l’organisation est devenue au cours des dernières années.

Et il ne cache pas que le Lightning est une source d’inspiration pour le Canadien.

« C’est une puissance, a-t-il reconnu. Ils ont gagné deux coupes de suite, et ils ont fait les choses de façon calculée. Ils ont développé les joueurs qu’ils ont repêchés, mais aussi, ils ont ajouté des morceaux importants par le marché des joueurs autonomes. »

« Ils sont un bon exemple de comment on forme des gagnants et c’est ce que nous avons l’intention de faire à Montréal. »