«Je suis toujours dans le doute»

Classique, le nouveau spectacle de Cathy Gauthier a ainsi été baptisé en clin d’œil à Coca Cola, pour le type de stand-up que l’humoriste nous propose et parce qu’il marque un retour vers la Cathy Gauthier classique de ses débuts.

Ce quatrième one-woman show mis en scène par Charles Dauphinais, Cathy Gauthier explique qu’elle aurait aussi pu l’intituler La vache folle 2.0. Car 20 ans après son spectacle 100 % vache folle (2005), l’humoriste qui vient d’avoir 45 ans se sent plus libre, plus mûre et plus confiante en elle, mais toujours aussi sensible, très anxieuse et « complètement folle », dit-elle en riant.

Faire du bien aux femmes

« Cela donne un solide show, poursuit-elle. Je garde un minimum de dignité et de classe, mais cela colle plus à ma réalité que d’autres numéros et spectacles du passé. On parle juste de moi et je me suis rendu compte que c’était ce qui fonctionnait le plus, comme ça avait été le cas avec mon numéro sur la jalousie. »

La tournée du spectacle Classique – qu’elle produit en entièreté avec son mari, François Paradis, et en collaboration avec Encore – a débuté en octobre, puis a dû faire un arrêt imposé par la pandémie avant de reprendre le 4 mars dernier à Gatineau. Une salle que l’humoriste affectionne particulièrement et une ville pour laquelle elle a développé un sentiment d’appartenance au fil des ans.

« J’entends des femmes rire et des hommes mal à l’aise, dit celle qui a besoin de créer dans l’urgence. Je suis vraiment satisfaite, car c’est un spectacle qui fait du bien aux femmes. Je parle de maternité, d’anxiété, de folie, de vulnérabilité et de sexe. »

Qui est donc la Cathy Gauthier aujourd’hui, livrant ce quatrième spectacle sur scène ?

« Une femme très heureuse de remonter sur scène, répond-elle. Une femme de 45 ans qui veut partager un peu de son histoire, toucher les gens, les faire rire, les étonner et les faire grincer des dents. »

« Une femme comme avant, mais plus assumée et mieux dans son corps », ajoute celle qui s’est beaucoup entraînée (boxe thaïlandaise, course, marche...) afin de se remettre en forme pendant la pandémie.

S’ouvrir le cœur

On sait que la maternité est venue avec son lot de défis pour l’humoriste originaire de Rouyn-Noranda qui a confié avoir fait une dépression post-partum après la naissance de sa fille, Alice. Une épreuve qui lui aura fait comprendre que rien, dans la vie, n’était insurmontable et qui lui aura permis de participer avec fierté au documentaire Maman pourquoi tu pleures ? de Jessica Barker.

« Je trouvais cela super important de défaire des nœuds qui existent dans notre société, explique l’humoriste. La maladie mentale existe et cela n’est pas tabou. En fait, c’est la scène qui a fait en sorte que je suis revenue à moi-même. En tant qu’humoriste, je tends vers une plus grande vérité et une authenticité. J’ai envie de dire : tant pis, je suis moi, je m’ouvre le cœur ! »

Des barrières, en tant que femme et humoriste, il en reste encore beaucoup à briser ? « Je trouve que ça s’améliore à la vitesse grand V, on ne se tasse pas pour les gars et je le fais depuis que j’ai 8 ans, affirme-t-elle. Il faut arrêter de penser qu’on prend trop de place, on prend notre place. En humour, être femmes ou hommes, je ne fais pas de distinction, ce sont des humains qui parlent à des humains. »

La tournée Classique s’arrêtera à l’Olympia de Montréal le 5 avril et à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 27 avril. Horaire complet et billets : cathygauthier.com