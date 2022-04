Jeux vidéo: jouez gratuitement aux jeux les plus chers de l’histoire

Éditions de collectionneurs, boîtes rarissimes trouvées dans un grenier, les anciens jeux font désormais recette, certains se détaillant à prix d’or. Mais ces raretés valent-elles le détour? Rien de tel que d’y jouer pour le savoir.

L’histoire des cartouches Atari de «E.T. the Extra-Terrestrial» mérite de figurer en première position. En 1982, le jeu est développé pour surfer sur la vague de succès du film de Steven Spielberg. Dans «E.T. the Extra-Terrestrial», sorti juste à temps pour Noël, le joueur incarne l’extraterrestre et doit obtenir trois pièces d’un téléphone intergalactique afin de pouvoir contacter sa planète. Dès son lancement, le titre est un échec. Tout le monde critique la très mauvaise qualité des graphiques ainsi que le «gameplay» atroce. Le jeu est donc un flop commercial magistral et, pour certains analystes, est même l’un des éléments déclencheurs du crash de l’industrie des jeux vidéo l’année suivante. Dès les premiers mois de 1983, une histoire commence à circuler voulant que les cartouches invendues de «E.T. the Extra-Terrestrial» aient été enfouies secrètement au Nouveau-Mexique. Les «geeks» et «gamers» propageant la nouvelle sont traités de conspirationnistes et le tout en reste là... jusqu’en 2014. Devant des journalistes de l’Associated Press, une compagnie d’Ottawa tournant un documentaire sur le sujet commence à creuser et invite James Heller, ancien responsable d’Atari à l’époque à témoigner. L’homme admet que la compagnie a bel et bien enfoui des invendus de «E.T. the Extra-Terrestrial», mais s’est aussi débarrassée d’autres titres et a ainsi enterré près de 800 000 cartouches. Quelques mois plus tard, la Ville d’Alamogordo, où est située la décharge, autorise la vente et le don de cartouches, les musées du Smithonian ou celui de Henry Ford en ayant obtenu quelques-unes. Encore aujourd’hui, les cartouches abîmées et pleines de terre se vendent régulièrement sur eBay aux environs de 1 500 $US...

«Stadium Events» - plus de 41 000 $US

Ce titre est incontestablement l’un des plus chers, une boîte vide se vendant aux alentours de 10 000 $US, car les collectionneurs estiment que seule une vingtaine d’exemplaires de ce jeu a survécu. En 1987, la compagnie Bandai sort «Stadium Events», un titre de jeux de sports qui se pratique avec une sorte de contrôleur sur lequel on marche, on court ou on saute pour faire évoluer les personnages. Nintendo trouve l’idée brillante et rachète le tout avant de le sortir sous le nom «WorldClass Track Meet». Évidemment, pas question de laisser «Stadium Events» en circulation et la compagnie détruit tous les exemplaires.

«Red Sea Crossing» - entre 10 000 $US et 14 000 $US

Le titre signifie littéralement «le passage de la mer Rouge» et fait effectivement référence à l’épisode biblique lors duquel Moïse partage les eaux afin de conduire le peuple hébreu en sécurité hors d’Égypte. Le titre a été développé par Steve Stack en 1983, spécifiquement pour les «gamers» chrétiens. Seul et unique jeu créé par cet homme, il n’en a produit que quelques centaines d’exemplaires qui ont été vendus... par la poste. Pour l’instant, seuls deux exemplaires de «Red Sea Crossing» ont été retrouvés et ils se sont arrachés, l’un pour 10 400 $US et l’autre pour 13 877 $US.

«Nintendo World Championships 1990» - de 8 500 $US à 25 000 $US

Ces cartouches de trois couleurs différentes – bronze, argent et or – étaient les récompenses d’un tournoi organisé par Nintendo en 1990. Les joueurs devaient obtenir le meilleur score à «Super Mario Bros.», «Rad Racer» et «Tetris» en six minutes.

«Air Raid» - entre 30 000 $US et 35 000 $US

Jeu de tir paru en 1982, «Air Raid» est l’unique titre créé par la compagnie Men-A-Vision. La cartouche est particulière puisqu’elle est en forme de T, bleue, et comporte des illustrations de soucoupes volantes attaquant une ville. Mais pourquoi «Air Raid» vaut-il si cher? Comme il a été développé par une petite compagnie indépendante et que le jeu ne s’est pas bien vendu parce que mauvais, les exemplaires sont extrêmement rares. L’unique copie complète du jeu, c'est-à-dire la boîte, le livret d’instruction et la cartouche, le tout en très bon état, s’est détaillée en 2012 pour 33 433,30 $US.

Le cas «Super Mario Bros.»

Les titres précédents et les prix auxquels ils s’arrachent ne sont rien en comparaison de la frénésie des collectionneurs lorsqu’il s’agit d’exemplaires encore fermés et en parfaite condition d’éditions de «Super Mario Bros.», jeu phare de la compagnie Nintendo.

Ainsi, en août dernier, tous les records ont été battus lorsque «Super Mario Bros.», le jeu de 1985, a été vendu aux enchères pour... 2 millions $US, oui, la copie était neuve et encore dans son emballage. Le record précédent? Une copie de «Super Mario 64», également sous le plastique d’origine, avait changé de mains pour 1,56 million $US. En novembre 2020, un exemplaire de «Super Mario Bros. 3» avait été adjugé pour 156 000 $US et, en juillet 2021, «The Legend of Zelda» pour la NES s’était vendu à 870 000 $US.

