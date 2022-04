La vraie nature de Sandrine Bisson

Reconnue pour ses rôles de femme forte et exubérante – on se souvient de la mère de Ricardo dans les films 1981, 1987 et 1991 –, Sandrine Bisson confie être de nature timide. D’enfant effacée, elle est pourtant devenue une actrice s’épanouissant au contact de chacun de ses personnages.

«Je suis la somme de petits morceaux de chacun de mes personnages», chuchote celle qui tient le rôle de Mélanie, la femme du personnage interprété par Michel Charrette dans la série Le bonheur.

Si l’actrice originaire de Québec parle à voix basse, c’est parce qu’elle est gênée à l’idée qu’on l’entende se raconter ainsi en entrevue. Parce qu’elle a gardé ce côté réservé de son enfance, qu’elle ne se sent «pas plus intéressante qu’une autre» et que l’artiste en elle préfère demeurer discrète et mystérieuse.

«Si tu me connais trop, tu ne me croiras pas dans mes personnages, dit-elle. En fait, il n’y a personne qui me connaît, à part mon chum, avec qui je suis en couple depuis 23 ans.»

La reine du Temps des framboises

La comédienne tiendra le rôle-titre du Temps de framboises, la première série télé du cinéaste Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar, Mon année Salinger) qui sera présentée sur Club illico à compter du 14 avril prochain. Un beau cadeau récolté après un appel d’auditions et un premier grand rôle principal dans une série télévisée pour la comédienne de 46 ans.

«Élisabeth, mon personnage, c’est une reine, une femme extraordinaire qui a de la classe, qui fait du cheval et qui parle espagnol, raconte-t-elle. C’est une femme qui perd son mari de façon inattendue, mais attendue... en fait, il manque des morceaux de puzzle à mon personnage qui devra dénouer tout cela. J’aimerais être elle, tout le monde veut être Élisabeth, car elle est réfléchie, pragmatique, fougueuse. Elle est tout!»

Écrite par Florence Longpré et Suzie Bouchard, la série relate l’histoire d’une femme ayant hérité de la ferme familiale à la suite de la mort de son mari. Une aventure dans laquelle elle se lancera accompagnée de ses deux fils, Junior (Elijah Patrice) «qui se prend pour le soleil, car tout tourne autour de lui» et William (Xavier Chalifoux) qui est sourd et muet. Autour d’eux, la belle-famille anglophone d’Élisabeth et les travailleurs saisonniers hispanophones.

«Ce qui est beau dans cette série est que tout est normal, on voit la douleur normale des gens, explique celle qui était très impressionnée de partager l’écran avec Micheline Lanctôt (qui joue sa belle-mère). On se reconnaît et on apprend à travers eux. C’est comme si on était tous des personnages seuls sur une même terre. C’est une rencontre de cultures. Les personnages sont pris dans l’immensité de la campagne, mais dans des murs, des rangs. On essaie de démolir la hiérarchie pour que tout le monde se mette à se parler.»

L’actrice vante la douceur et la tendresse du travail empreint de respect de Philippe Falardeau. Présentée en clôture de la Berlinale Series en février dernier, la série reçut d’ailleurs un accueil chaleureux.

L’art d’étudier l’humain

Sandrine Bisson s’est toujours sentie différente.

«Enfant, je savais que je n’étais pas comme tout le monde, que j’avais quelque chose de particulier, mais je ne savais pas ce que c’était», raconte celle qui a même pensé devenir religieuse pour le côté calme et relaxant qui aurait pu calmer sa tête, qui allait trop vite. «Mais j’aimais bien trop les gars!» ajoute en riant la mère de Lambert, 12 ans.

C’est l’improvisation qui lui a offert son premier grand voyage hors de sa tête et de son corps, qui allait agir sur elle comme une drogue. Une forme d’évasion menant vers une possible carrière dont elle ne parlait à personne, par gêne et manque de confiance.

C’est en assistant à la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay lors d’une sortie scolaire qu’elle a vu que «cela se pouvait». Elle a ensuite passé ses auditions en cachette «avec tout mon cœur et toute mon innocence», et a été acceptée à l’École nationale de théâtre, à Montréal, ce lieu où elle s’est plongée corps et âme dans le moment présent.

«Cela m’a formée complètement, ajoute la comédienne. Parfois, je n’avais pas tous les outils, mais je croyais tellement à mes personnages! Je trouvais que c’était une belle façon de m’évader ; c’était divertissant pour les autres et je n’étais pas obligée de dire mon opinion ni de me mouiller. Intensément, à travers des personnages, je pouvais dire ce que j’avais envie de dire, donc extérioriser ma pensée et ma façon d’agir.»

S’en sont suivis un petit rôle dans la série policière Le négociateur de Sylvain Archambault, quelques autres au théâtre, notamment avec Claude Poissant, puis l’audition qui a tout changé : celle lui ayant fait décrocher le rôle de Claudette Trogi, la maman de Ricardo dans le film 1981. Pour la petite histoire, c’est en donnant la réplique aux comédiennes afin d’aider à trouver qui allait jouer la mère du petit dans le film qu’elle a, elle-même, décroché le rôle.

«Ricardo est le premier à m’avoir dit : vas-y avec tout ton élan! Et mon élan était très très fort.»

Le théâtre, la télévision (son rôle de mère protectrice dans la série Fragile de Serge Boucher était mémorable) et le cinéma (on la verra entre autres jouer l’amoureuse aimant les bandits du film Confessions de Luc Picard) ; le téléphone n’arrête pas de sonner chez celle qui dit prendre un plaisir fou à s’inspirer des gens dans la rue pour créer ses personnages.

«J’ai eu cette impression, longtemps, qu’un moment donné, les gens vont se rendre compte que je ne suis pas bonne, confesse-t-elle pourtant. Cela s’appelle le doute et j’imagine que cela me pousse à aller travailler autre chose, ailleurs, au lieu de rester sur ce qu’on connaît de moi. Rien n’est gagné.»

▶ La série en dix épisodes Le temps des framboises sera offerte sur Club illico dès le 14 avril.

4 rôles qui ont marqué Sandrine Bisson

Claudette Trogi, la mère de Ricardo dans les films 1981, 1987 et 1991

Photo Simon Clark

«Parce que c’est très libérateur. Le premier gros rôle qui a pu me faire exister à travers ce que j’étais profondément, à travers ma facette primaire (que je n’aurais jamais présentée à personne), c’est celui-là.»

Jojo dans la web-série L’écrivain public

Photo courtoisie

«C’est une handicapée mentale et j’ai aimé jouer dans ce handicap où toute la beauté est très près de la peine. J’ai décollé comme lorsque j’ai fait de l’impro pour la première fois. C’est comme si ta tête à toi n’existait plus, c’est le fun et c’est toujours ce que je cherche. C’est comme une transe.»

Cynthia Couture dans la série Fragile

Photo Bruno Petrozza

«Parce que c’est du Serge Boucher et que c’est exactement mon fondement de comment jouer, c’est-à-dire de jouer le texte qui n’est pas écrit. Tu joues ce qui est dans les marges, dans tous les regards. Ce rôle m’a tellement appris sur moi-même, dont le lâcher-prise.»

Becca dans la pièce de théâtre Le terrier (Duceppe)

«À un moment, je me suis rendu compte qu’il n’y avait plus de monde dans la salle, que j’étais complètement là, que je ne faisais que vivre au moment présent. C’est pour cela qu’on fait ce métier-là.»