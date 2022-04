La CAQ se tourne vers le vote «liberté»

François Legault ne présentera pas de constitution du Québec avant l’élection, même si le ministre Simon Jolin-Barrette en a commencé la rédaction. La CAQ croit que l’adoption de la nouvelle loi 101 sera suffisante pour maintenir son lustre nationaliste et ajuste davantage son positionnement en fonction de la montée d’Éric Duhaime.

Les caquistes étaient ravis d’avoir coupé l’herbe sous le pied du Parti Québécois au début du mandat en occupant le terrain nationaliste, mais il n’ira pas plus loin dans cette direction.

Déjà, avant Noël, alors que certains élus de la CAQ souhaitaient que l’application de la loi 101 au cégep soit incluse dans la réforme de la charte, un député moins enchanté par cette tendance m’avait lancé : « On remplace le PQ, mais nous ne sommes pas le PQ ».

Depuis, avec l’impressionnante progression du Parti conservateur du Québec, le gouvernement Legault n’a cessé de pencher sur sa droite.

François Legault s’est empressé de prévenir les Québécois qu’il leur redonnerait de l’argent avec lequel ils pourraient faire « ce qu’ils veulent ».

Le 500 $ remis sera touché aussi par des gens plutôt aisés.

Christian Dubé a ouvert la porte à une plus grande part du privé en santé.

Des appels d’offres seront lancés pour poursuivre les chirurgies d’un jour effectuées dans les cliniques depuis la pandémie, et même plus.

Pour l’automobile

Puis, la sortie des élus caquistes contre le principe de rue partagée sur une portion du tracé de tramway à Québec, pour défendre les automobilistes, avait tout pour plaire à l’électorat séduit par Éric Duhaime.

Après deux ans de pandémie, la liberté est devenue la valeur à la mode.

Et le chef du Parti conservateur tient mordicus à en demeurer le porte-étendard autoproclamé.

Il ne s’est pas gêné pour brandir l’épouvantail d’un nouveau confinement sur les réseaux sociaux, à l’évocation de la 6e vague.

Il a tout intérêt à maintenir la flamme des opposants aux mesures sanitaires, mais il ratisse plus large.

Chiffres surprenants

Un récent sondage Mainstreet qui le plaçait au deuxième rang avec 24 % d’appuis suscitait un scepticisme certain sur la validité de la consultation.

Pourtant, cette semaine, une autre firme de sondage, Angus Reid, le donnait également deuxième, à égalité avec le PLQ, à 19 %.

Le chef conservateur devrait annoncer mardi soir qu’il sera candidat dans la circonscription de Chauveau, à Québec, où il tient un premier rassemblement préélectoral.

Selon sa propre estimation, Duhaime s’attend à progresser encore dans les intentions de vote ce printemps, avant d’éventuellement perdre de l’élan à l’approche du scrutin.

Il attire maintenant des solidaires déçus, des personnes de gauche, prônant la liberté de choix et les médecines alternatives.

Sa candidate dans Taschereau, écologiste ayant milité contre l’exploitation pétrolière à Anticosti, n’aurait pas détonné chez QS.

« J’ai des rêves en environnement et le réalisme et le pragmatisme d’un parti comme celui de M. Duhaime vont me permettre de réaliser mes rêves », a affirmé Marie-Josée Hélie.

Gabriel Nadeau-Dubois s’est inquiété de la montée de la droite dès son retour au Parlement, mardi.

Et celui qui craint de se retrouver encore plus ignoré dans une confrontation gauche-droite, Paul St-Pierre Plamondon, était comique dans sa tentative de se sortir de ce bourbier, mercredi.

« On est d’abord indépendantiste », a répliqué le péquiste, alors que les journalistes cherchaient à connaître sa place sur l’échiquier.

Pas étonnant que la CAQ délaisse les champs qui la rapprocheraient de la formation souverainiste en perdition.

Le parti avait envisagé de faire du nationalisme le thème de son congrès du mois de mai, mais cette option a été mise de côté.

La constitution ? « Ça ferait fuir des gens qui nous appuient, mais qui n’ont pas d’appétit pour ça », tranche une source gouvernementale.