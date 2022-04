La discrimination n’explique pas tout

Chaque fois qu’on dit qu’un groupe est sous-représenté dans tel ou tel secteur de la société, il y a toujours des gens pour dire que c’est à cause de la discrimination.

Je sais que la sociologie est une science dite « molle », mais ça ne nous permet pas de dire n’importe quoi n’importe quand. Il faut des preuves, des études sérieuses avant de lancer une telle affirmation.

Oui, la discrimination est l’un des facteurs pouvant expliquer qu’un groupe est moins présent dans certains secteurs.

Mais ce n’est pas le seul.

Il y en a plein d’autres.

UNE MAFIA ROSE ?

Je ne vous apprendrai rien en disant qu’il y a beaucoup de gais chez les artistes et les antiquaires.

Cela veut-il dire que les décideurs culturels – ou les propriétaires de boutiques d’antiquités – favorisent les candidats gais lorsque vient le temps de distribuer des rôles ou d’embaucher un vendeur ?

Existe-t-il, comme allèguent certains, une « mafia rose » dans certains milieux ?

Non.

Il y a toutes sortes d’autres facteurs qui pourraient expliquer cet état de fait.

Le milieu des artistes est plus inclusif, les gais sont plus extravertis, les homosexuels sont souvent des gens plus cultivés que la moyenne des ours, plus sensibles à la beauté, etc.

De même, il y a peu d’Asiatiques chez les comédiens.

Là encore, est-ce dû à la discrimination ?

Peut-être pas.

C’est peut-être parce que les parents asiatiques valorisent davantage la science, les maths...

TROP D’IRLANDAIS DANS LA POLICE ?

Il y a plus de Noirs que de Blancs dans le petit monde du jazz.

Et plus de Blancs que de Noirs dans celui de la musique classique.

C’est comme ça. Ce n’est pas une question de discrimination. C’est une question d’affinité culturelle.

De même, il y a beaucoup de Juifs chez les diamantaires. Beaucoup d’Italiens dans la construction. Beaucoup de Grecs dans la restauration. Beaucoup d’Haïtiennes en soins hospitaliers. Beaucoup d’Irlandais dans la police.

Etc., etc.

Ce n’est pas parce que les gens qui appartiennent à ces groupes sont favorisés lors du processus d’embauche – ou que les gens qui appartiennent à d’autres groupes sont écartés.

C’est une question de tradition, de déterminants culturels.

Les gens du Moyen-Orient sont excellents dans le négoce.

Il y a beaucoup d’intellectuels juifs, car la culture juive encourage l’interprétation et l’analyse des textes, etc.

Je ne dis pas que la discrimination n’existe pas.

Mais c’est faux de dire que si un groupe est sous-représenté, c’est qu’il est nécessairement victime de discrimination. Et que si un autre est surreprésenté, c’est qu’il bénéficie d’un privilège historique...

Faudrait-il limiter le nombre d’Irlandais dans la police sous prétexte qu’il y en a trop ?

Imposer des quotas d’hétérosexuels chez les coiffeurs ?

Et que dire du nombre de gauchistes dans les médias ?

Faudrait-il imposer des quotas idéologiques ?

LA PURGE

C’est quoi, la suite ?

On va appliquer des quotas dans les équipes sportives ? Il y a trop de blancs dans l’équipe de ski acrobatique canadienne, virez-moi en 10 – dehors ! – qu’on les remplace par des personnes racisées ?

On va écarter les Juifs qui veulent étudier en droit ou en finances sous prétexte qu’ils sont déjà surreprésentés ?