La passion du gin façon Montréal Passion Vin

Les amateurs de vins seront de nouveau comblés avec la présentation en juin de la 20e édition de Montréal Passion Vin au profit de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et les amateurs de gin le seront tout autant avec cette toute nouvelle facette de l’événement dédiée au spiritueux le plus populaire du Québec : Montréal Passion Gin !

Dans le cadre du dossier spécial à propos des meilleurs spiritueux du Québec publié dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, Les Méchants Raisins (qui sont aussi partenaires de longue date de cet événement caritatif) ne pouvaient passer sous silence cette grande messe autour gin. La toute première édition mettra en vedette les gins de la distillerie Côte des Saints dans une ambiance feutrée avec, évidemment, gin, cocktail et gastronomie. Vous l’aurez deviné, on reste dans la pure tradition épicurienne de Montréal Passion Vin, mais avec un volet gin.

L’idée est née de l’initiative du désormais célèbre Dr François Marquis, qui s’est notamment fait connaître comme chef de service des soins intensifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais aussi comme grand amateur de gin. Au point de s’associer avec Ann Brasey, biologiste moléculaire, et le Dr Michel Dubé, radiologiste, tous deux de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, ainsi qu'avec cinq autres partenaires, dont le maître distillateur Matt Strickland, pour créer à Mirabel la distillerie Côte des Saints. Comme nous l’écrivions en novembre dernier dans notre tout premier dossier portant sur les meilleurs gins du Québec, la distillerie est l’une des rares à proposer un alcool complètement fabriqué à partir d’ingrédients du Québec (du grain à la bouteille, comme on dit dans le jargon).

Contrairement à Montréal Passion Vin et À votre santé (où le champagne est à l’honneur), il reste encore quelques billets pour Montréal Passion Gin. Dépêchez-vous !

Plus de détails ici.

Et ce que nous en avons pensé :

CÔTE DES SAINTS, GIN PREMIUM

Mirabel | 46,2 % | 50,00 $ Code SAQ 14375268

En attendant que leur whisky écossais arrive à maturité et soit prêt à être mis en marché, les propriétaires de Côte des Saints ont choisi de démontrer leur sérieux et leur savoir-faire à travers un gin issu d’une distillation d’orge québécoise. La trame aromatique est celle d’un London dry gin, avec des notes résineuses et florales et des accents de lime ; longue finale vaporeuse et élégante.

► Ce gin est transformé à la distillerie, depuis la matière première (grains, miel, fruits, etc.).