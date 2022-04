Le CH et le plaisir retrouvé

Lundi soir, je me suis retrouvé avec Lady Ju au Thaïkyo, un restaurant asiatique à Manalapan, pas loin de Palm Beach. De l’autre côté de la rue du Eau Spa and Resort, l’ancien Ritz où j’avais déjà fêté le jour de l’An avec Bernard Geoffrion.

Les directeurs généraux de la Ligue nationale y étaient réunis. Les chambres partaient à 2000 $ la nuit, mais tout indique que la LNH avait obtenu des bons prix pour leurs grands penseurs.

Ça n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est le souper qui s’est éternisé avec Luc Gélinas, Éric Leblanc, les journalistes de RDS, leur caméraman et Chantal Machabée... la vice-présidente aux communications du Canadien.

À une autre époque, ç’aurait été Claude Mouton ou Donald Beauchamp, des gens que j’ai aimés, mais Chantal, c’est Chantal. On a eu un fun noir à se conter des histoires selon le principe que ce qui se passe à Las Vegas reste à Vegas. Ce qui s’est dit à Manalapan, reste à Manalapan.

Mais ce qui compte, c’est le plaisir retrouvé.

RETROUVER LE GOÛT

Y a pas que les partisans qui ont retrouvé le plaisir de suivre leurs Glorieux, même si les défaites continuent de s’empiler.

Les journalistes aussi ont repris espoir. Ces professionnels de l’information étaient tellement écœurés et ulcérés par le climat malsain qu’on leur imposait pour leur travail, que certains songeaient carrément à faire autre chose dans la vie.

Un confrère me le confirmait hier.

« J’avais décidé d’arrêter. J’aurais fait autre chose. Plus capable d’endurer ce climat. Mais là, avec Kent Hughes, avec Martin St-Louis et Chantal Machabée qui fait une vraie différence, j’ai retrouvé le plaisir », me disait-il.

C’est Jonathan Bernier qui s’était exclamé après une autre élimination du Canadien dans les séries que « maintenant, on va pouvoir avoir du fun à travailler ».

Les gars et les filles aimaient mieux se taper deux semaines entre Dallas et Nashville que de se faire chier par les faces de beux et les cachotteries du CH. Au moins, ils parlaient aux joueurs et aux dirigeants, ils pouvaient écrire et raconter de bonnes histoires, ils redevenaient des journalistes témoins réels des faits et des gens.

GAINEY, GAUTHIER ET BERGEVIN

Ces derniers 20 ans, on a eu l’impression que les journalistes devaient négocier avec des sociopathes. J’ai connu l’âge béni de Sam Pollock, de Serge Savard, d’Irving Grundman et même de Réjean Houle et d’André Savard. Des hommes respectueux des fans et des journalistes chargés de les informer correctement sur leurs favoris.

Mais les reporters et les chroniqueurs qui ont tenté de survivre dans l’entourage du Canadien ont été écrasés par trois dirigeants paranoïaques et fous du contrôle. Et c’est allé en empirant de Bob Gainey à Marc Bergevin.

Gainey, on le sait malheureusement, est arrivé à Montréal plombé par une série de malheurs. La mort de sa femme Cathy d’un cancer du cerveau et de sa fille emportée par une vague alors qu’elle complétait une autre cure de désintoxication sur un bateau.

Gainey, déjà réservé de nature, s’est complètement replié sur lui-même. Pour apaiser sa douleur, il écoutait du jazz en buvant de la bière dans ses bars favoris.

Son successeur était déjà une légende avant d’arriver à Montréal. Il a été digne de sa légende. Pierre Gauthier est un homme raffiné et intelligent. Il excelle dans de nombreux secteurs d’activité. Y a juste qu’il est incapable de contact humain quand l’autre humain a un calepin ou un micro.

Quant à Marc Bergevin, ça prendrait le Doc Mailloux pour expliquer ce qui s’est passé. Un homme chaleureux, drôle, blagueur, ouvert, s’est transformé au fil des ans en un sociopathe s’isolant de plus en plus. Et après une rupture amoureuse, il est devenu franchement paranoïaque. Son univers à Montréal se limitait à Trevor Timmins et Paul Wilson et les deux ont été entraînés dans sa chute.

Et à ce jour, les deux sont prêts à défendre l’ami à qui il avait accès. Eux.

KENT HUGHES, LA SIMPLE NORMALITÉ

Des bruits courent dans la LNH voulant que Marc Bergevin ait tenté de convaincre certains directeurs généraux de bannir les journalistes des vestiaires. Ce ne sont que des bruits pour l’instant. Ce qui est certain, c’est que pour lui, la COVID avait créé un climat de travail parfait pour les journalistes : dans leur sous-sol avec un Zoom.

Ce qui fait que Kent Hughes a l’air d’un génie des communications et un modèle dans les relations humaines. C’est que les collègues ont tellement été sevrés qu’un peu de bon sens les fait chavirer.

J’ai de bonnes nouvelles pour les lecteurs. Si la huitième vague de COVID n’est pas trop sévère en octobre prochain, la vice-présidente va ouvrir les portes du vestiaire. Grandes ouvertes. Aérées avec des gars qui vont pouvoir parler et tenir des propos intelligents.

C’est commencé. Avez-vous lu l’entrevue de Cole Caufield avec Jean-François Chaumont ?

Si vous l’avez ratée, appelez Jeff, ça va lui faire plaisir de vous la lire au téléphone...