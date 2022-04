Le départ de Dorion continue de faire réagir

L’annonce du départ de la députée Catherine Dorion, a continué de faire réagir la classe politique. Même le Parti conservateur du Québec, diamétralement opposé à Québec solidaire, s’est dit surpris par la nouvelle.

« On a tous pensé que c’était un poisson d’avril parce que Québec solidaire avait annoncé que tous ses députés se représentaient déjà. Ce n’était pas dans les plans », a souligné le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, en entrevue au Journal.

La députée de Taschereau a partagé la nouvelle concernant son départ dans une vidéo sur Facebook vendredi soir. L’information a été confirmée par les sources officielles du parti.

Elle a fait part de son désir de retourner militer « dans la rue » et de retrouver le milieu artistique, chose qu’elle faisait avant son élection.

En mettant la décision en perspective, M. Duhaime remarque qu’elle était « moins impliquée » depuis quelques mois sur les questions du tramway et du troisième lien dans les débats à l’Assemblée nationale.

« Esprit libre »

Malgré leurs différends sur certains dossiers, il estime qu’elle reste toujours authentique dans ses propos.

« Il y a beaucoup d’élus qui seraient restés là artificiellement pour la paye. Ça démontre que c’est un esprit libre », admet-il.

Des membres de Québec solidaire ont réagi à l’annonce de Catherine Dorion.

« On va continuer la lutte ensemble. Tu vas juste changer de rôle. Moins de temps dans le parlement, plus dans les lieux de l’art et du soulèvement », s’est exprimé Sol Zanetti, député de Jean-Lesage, sur Facebook.

« Tu es si inspirante et tu auras marqué à jamais la politique québécoise », a écrit pour sa part Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, sur Twitter.

Invités à réagir par Le Journal, les autres partis provinciaux se sont abstenus de commenter son départ.

Catherine Dorion rencontrera les médias lundi matin.