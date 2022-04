Le randonneur aux mille projets

Le nombre de sentiers explorés par Alexis Nantel n’a d’égal que la quantité de projets qui foisonnent chez lui en lien avec sa grande passion, la randonnée.

Mieux connu sous le surnom d’Alexis le randonneur, cet abonné perpétuel aux grands espaces partage son amour du grand air via de nombreuses plates-formes.

Déjà, sa baladodiffusion Sommets et Collets attire bon nombre d’amants de la nature via son site alexislerandonneur.com. Son émission Alexis le Randonneur en sera à sa troisième saison, sur les ondes de TVA Sports, à compter du 3 juillet.

Et voilà qu’en compagnie de Véronique Champagne, il s’apprête à lancer un livre intitulé Guide de la rando, tout pour que ça marche !, disponible mercredi. Qui a dit que ce loisir était de tout repos ?

« Le livre est l’un de mes aboutissements par rapport à la randonnée. C’est une façon d’asseoir ma crédibilité dans le domaine. Je voulais un guide qui puisse servir de modèle pour le Québec, un genre de “randonnée 101 pour les nuls”. »

« C’est une façon de parler de l’historique de la randonnée, des équipements, des vêtements, des sorties avec un chien ou des enfants, mais le tout avec mes points de vue personnels », a-t-il expliqué.

Changement de vie

Photo courtoisie

Avant de se perdre volontairement en forêt, c’est dans une tout autre vie professionnelle qu’Alexis le randonneur s’égarait. Entrepreneur dans le domaine de la publicité, il a fini par être grugé par le stress au point de s’accrocher à ce qui lui servait de calmant naturel.

« Je travaillais énormément dans le but de me créer le plus gros patrimoine possible et je vivais mal avec ça», confie-t-il.

« Dans ma routine folle d’entrepreneur, j’avais envie de montagne, de forêt. C’est la seule chose qui me calmait complètement. J’ai réalisé que ce serait bénéfique pour moi de construire quelque chose autour de ma passion. »

Traversée salvatrice

Photo courtoisie

En 2016, à 40 ans, Alexis Nantel s’est offert une traversée à voilier jusqu’à Saint-Martin. L’expédition lui a permis de réfléchir à l’idée de se départir de sa clientèle pour créer son nouvel environnement de travail dans la randonnée.

« Je sentais que ce créneau était à développer. Je me suis fait connaître à la radio et sur les médias sociaux en partant de pas grand-chose pour me construire. Je me suis mis à penser télé et autres branches pour créer mon écosystème autour d’Alexis le randonneur », explique-t-il.

La première saison de son émission a été présentée en 2019 à TVA Sports, et la deuxième, deux ans plus tard.

« La pandémie a amené plusieurs personnes à s’adonner à la randonnée. Les gens ont découvert un bel exutoire », constate-t-il.

Même dans la bière

Malgré tous les projets qui s’accumulent, Alexis Nantel continue de donner rendez-vous tous les premiers jours du mois aux auditeurs de Sommets et Collets, où il partage sa passion pour la randonnée, mais aussi les bières de microbrasseries.

D’ailleurs, en collaboration avec la microbrasserie Farnham, il aura maintenant sa propre NANO IPA, l’Après-Rando, dans les frigos, en juin.

« Tout ce que je fais sur mon site ou dans tous mes projets, c’est dans le but que ce soit un environnement conçu et pensé pour les randonneurs. Ça me comble parce que même si je suis encore en affaires, je ne ressens jamais le stress d’avant. J’ai toujours hâte de me lever pour transmettre ma passion, en toute proximité avec les gens », savoure-t-il.