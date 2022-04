Les personnes autistes, un actif pour la société

En cette Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, nous voulons aborder l’intégration professionnelle des personnes autistes sur le marché du travail. Pour chacun, le travail occupe une place tellement importante dans la vie et il façonne notre identité. C’est pourquoi l’intégration en entreprises de personnes autistes peut être non seulement une des solutions à la pénurie de main-d’œuvre, mais est aussi un essentiel pour le maintien de leurs acquis !

En novembre 2021, les propos du ministre du Travail, Jean Boulet, au sujet de cet enjeu de pénurie de main-d’œuvre au Québec étaient rapportés dans Le Journal de Montréal sous la plume de Vincent Larin. Le ministre affirmait que « le pire est à venir en ce qui concerne le manque de travailleurs. Entre 2019 et 2028, les économistes et les démographes anticipent à peu près 1,4 million de postes vacants au Québec. »

Tout un défi

Ce n’est pas banal ce qui nous arrive et cette problématique nuit à la croissance de notre économie. Dans un sondage effectué l’automne dernier par Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ), on constate que le Québec a laissé sur la table 18 milliards de dollars dans les deux dernières années, seulement dans le secteur manufacturier. Nous faisons face à un défi de société et les pistes de solutions pour contrer cette situation sont évidemment multiples.

Aujourd’hui, Sophie et moi voulons mettre le focus sur une de ces solutions : l’accélération du virage vers la diversité dans les entreprises.

La Fondation Autiste & majeur, que nous avons mise sur pied il y a plus d’un an, a pour objectif principal de faire connaître les aptitudes et compétences diverses des adultes autistes et de sensibiliser les employeurs et la population en général à les inclure dans notre projet de société. Sophie et moi souhaitons offrir aux autistes la possibilité d’évoluer en tant qu’adultes – comme tout être humain –, et ce, dans les différentes sphères de leur vie.

Évidemment, tout comme les neurotypiques que nous sommes, chaque personne autiste est unique et possède ses propres qualités, intérêts et aptitudes. Lorsque les postes de travail occupés par des autistes sont bien adaptés à leur situation et répondent à leurs intérêts, ils sont des travailleurs heureux, performants, assidus et ils démontrent un grand engagement envers leur employeur et le travail qu’ils accomplissent.

Nous avons côtoyé, durant trois saisons d’émissions documentaires produites par Pixcom, l’univers de jeunes adultes autistes qui travaillent et qui se réalisent dans différents secteurs d’activités tels l’industrie du jeu vidéo, l’agroalimentaire, le secteur manufacturier, le service à la clientèle dans des résidences pour aînés, des cinémas, des pharmacies, des restaurants et plus encore ! Autant de milieux variés pour des personnes aux aspirations et aux compétences diversifiées.

Par contre, la transition du milieu scolaire vers le marché du travail chez les personnes autistes peut être chaotique si elle n’est pas bien encadrée. C’est pourquoi la Fondation Autiste & majeur peut jouer un rôle important pour soutenir des initiatives d’intégration professionnelle pour les adultes autistes.

Contribution

Au-delà de l’embauche, nous voulons apporter du soutien sous forme de coaching dans les milieux de travail pour assurer le succès à long terme de la carrière des adultes autistes et faire en sorte que ces employés soient, eux aussi, mis à contribution pour le développement de l’économie du Québec.

Entrepreneurs, joignez-vous à nous pour favoriser le virage vers la diversité en milieu de travail !

Sophie Prégent

Présidente – Fondation Autiste & majeur

Présidente de l’UDA

Charles Lafortune

Vice-président - Fondation Autiste & majeur

Producteur exécutif et Vice-président au développement - Pixcom