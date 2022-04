Les Pionniers pleurent de joie

Le Canada contre la Belgique en novembre. Au premier tour de la Coupe du monde. J’écoutais Raphaël Doucet, le jeune qui couvre le soccer à la radio et les yeux clairs de Georges Schwartz se superposaient à sa voix dans mon cerveau.

Georges doit avoir 93 ans. J’espère de tout mon cœur qu’il va être en forme à la fin de l’année pour suivre « sa » Coupe. Georges Schwartz, Pasquale Cifarelli, Francis Millien, Walter Sieber et tous ces pionniers qui ont labouré, semé et arrosé le soccer québécois dans les années 1970. On se moquait d’eux dans la section des sports et l’on refusait d’entendre ce qu’ils avaient à dire.

Georges écrivait gratos dans Québec Soccer que dirigeait Pasquale... ils défendaient leur sport et prêchaient la bonne parole...

Ils sont plus ridés, les cheveux ont blanchi...

Mais le Canada est en Coupe du monde.

Merci messieurs.