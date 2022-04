L'homme de fer, Keith Yandle, laissé de côté

Pour une première fois depuis 2009, Keith Yandle ne sera pas de la formation d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le vétéran défenseur sera laissé de côté par l’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie Mike Yeo samedi soir.

Yandle détient le record de tous les temps avec 989 apparitions consécutives en saison régulière. Après avoir mentionné que l’arrière était malade vendredi, Yeo a confirmé qu’il ne l’utilisera pas, ce qui permettra à des jeunes d’obtenir du temps de jeu.

«Avec toute son expérience et ses qualités de meneur, il a été époustouflant avec les jeunes, a vanté le pilote intérimaire des Flyers en conférence de presse, samedi matin. Parfois, les joueurs plus vieux peuvent être jaloux – peut-être pas qu’ils essaient de saboter les jeunes –, mais ils se sentent menacés par eux. Keith est très compréhensif et professionnel avec eux et ça rend leur arrivée beaucoup plus facile.»

Selon Yeo, Yandle a été déçu en apprenant la nouvelle. Qui ne le serait pas après avoir disputé près de 1000 matchs de suite? Il a toutefois accepté la décision avec beaucoup d’humilité.

«J’espère seulement qu’il sait que ce qu’il a fait est incroyable. Pour lui, c’est décevant, mais peu de personnes peuvent dire qu’ils ont accompli ce que personne n’avait encore jamais fait dans la LNH. Ça ne diminuera pas son exploit, c’est remarquable», a-t-il dit.

L’Américain montre le pire différentiel de la ligue cette saison, à -39. L’ancien des Coyotes de l’Arizona, des Rangers de New York et des Panthers de la Floride n’a récolté que 15 points en 67 matchs, l’un des moins bons rendements offensifs de sa carrière.

Les Flyers se mesurent aux puissants Maple Leafs de Toronto samedi soir.