Mon conseil d'ami aux anglophones

La communauté anglophone du Québec vit de la frustration. La réforme de la Charte de la langue française s’apprête à imposer davantage le français, l’agrandissement du collège Dawson est annulé et le fédéral reconnaît dorénavant que le français mérite d’être protégé.

Les anglophones du Québec mettent bout à bout ces changements politiques de la dernière année et crient à l’oppression. Un groupe songe donc à fonder un nouveau parti politique qui soit vraiment commis à défendre fermement les droits des anglophones.

Avant de commenter cette stratégie, je ne peux pas m’empêcher de dire que ces doléances me laissent perplexe. Le patron d’Air Canada, Michael Rousseau, a tout résumé : il est parfaitement possible de vivre une vie sociale et professionnelle épanouie à Montréal sans parler un mot de français.

L’anglais menacé ?

La Charte de la langue française est renforcée parce que le français recule dramatiquement. L’agrandissement du collège Dawson est annulé parce que la croissance effrénée des cégeps anglophones fait craindre pour la francisation des nouveaux arrivants. En somme, l’anglais se porte bien, très bien, au Québec.

Malgré tout, personne n’aime vivre des reculs et la communauté anglophone, traditionnellement très influente au Québec, se sent oubliée et négligée politiquement. Alors, la formation d’un nouveau parti politique constitue-t-elle la réponse adéquate à ce sentiment ? Si l’on se base sur l’expérience passée, pas vraiment !

Lorsque Robert Bourassa a recouru à la clause dérogatoire pour imposer l’affichage en français en 1987, une partie importante de la communauté anglophone s’est sentie trahie. S’est ensuivie la création du Parti Égalité.

D’un côté, on pourrait qualifier ce parti de succès électoral. En un an, le parti a été fondé, s’est organisé et a remporté quatre circonscriptions. Il les a toutes enlevées au Parti libéral, celui qu’il voulait punir. Mais le « succès » s’arrête là. Le reste est un désastre.

D’abord à cette élection de 1989, le libéral Robert Bourassa est réélu avec 92 sièges sur 125. Les quatre comtés de l’ouest de Montréal passés au Parti Égalité ne l’ont pas beaucoup empêché de dormir. Un peu de bruit, mais pratiquement aucune influence politique.

Débandade

Puis, le Parti Égalité a tenté de jouer son rôle le temps d’un mandat. Du théâtre d’été ! Le parti n’a jamais pu maintenir de cohésion, ni dans les idées ni dans l’action.

Trois députés sur quatre ont démissionné en cours de mandat. L’un deux a fini par joindre un autre parti... quelqu’un se souvient-il lequel ? ? ? Le Parti Québécois ! Oui, oui, Richard Holden, élu sous la bannière du Parti Égalité, a passé ses derniers mois de mandat sur les banquettes du PQ.

Oublié et discrédité, le Parti Égalité a été lessivé à l’élection suivante et a fini dans les limbes jusqu’à fermer les livres.

La leçon, c’est que les anglophones sont mieux servis en participant à la vie politique collective dans les grands partis comme le PLQ, quitte à faire certains compromis. S’isoler dans un parti des anglophones ne mène à rien.