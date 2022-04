Palmarès: nos chansons préférées de mars

Folk, électro, pop, country : c’est le printemps, célébrons ces dix nouveautés qui ont enflammé nos cœurs mélomanes au mois de mars.

ADN | Paupière feat. Das Mörtal (Das Mörtal Remix)

Photo courtoisie, Christine Turek

(CB) L’un des meilleurs titres de l’album de 2021 Sade Sati, du duo québécois Paupière, ADN se fait dépouiller de ses influences new wave sur cette version remixée par le producteur Das Mörtal. Pas moins sombre, mais davantage conçue pour les pistes de danse. Bien joué !

GIOVANNI | Bronswick

Photo courtoisie, Camille Gladu-Drouin

(RGM) « D’une ville à l’autre sur les routes italiennes » chante avec entrain Catherine Coutu, moitié féminine de ce charmant duo montréalais électro-pop complété par Bertrand Pouyet. Cette pièce parfaite pour un roadtrip se trouvera sur le nouvel album du groupe, Entre mes insomnies, qui sortira le mois prochain.

BEAU BEAM | Larynx Feat. Helena Deland

Photo courtoisie

(CB) Du country-folk sur l’acide sorti directement du champ gauche : voilà comment on peut le mieux décrire la musique d’Alexandre Larin, alias Larynx. C’est... comment dire... aussi étrange qu’irrésistible.

RÊVALITÉ | -M-

(RGM) Le Français Mathieu Chédid, alias -M-, est de retour en très grande forme avec cette petite bombe qui pourrait enflammer les pistes de danse. On attend maintenant avec impatience le nouvel album, aussi appelé Rêvalité, prévu pour juin.

PEAKABOO | Les Maryann

Photo courtoisie, Maxyme Gagné

(CB) Second extrait de ce boys band de Québec formé de Samuel Wagner, Pierre-Hervé Goulet et Dominic Pelletier, trois musiciens qui ont décidé de laisser temporairement leurs influences rock, folk et indie au vestiaire, Peakaboo remplit à merveille sa mission : nous faire oublier les tracas du quotidien, un pas de danse chorégraphié à la fois.

DEPUIS | Lydia Képinski

(RGM) Quatre ans après son excellent premier album, Premier juin, Lydia Képinski refait enfin surface avec du nouveau matériel. La voilà qui propose Depuis, la pièce-titre de sa nouvelle galette qui sera lancée le 22 avril. On aime déjà beaucoup.

POUR ENDORMIR NOS COLÈRES EN MARCHANT | Charlotte Brousseau

Photo courtoisie

(CB) « Je pose la question à mon micro-ondes », chante Charlotte Brousseau, entre deux notes de saxophone, évoquant avec lucidité et tendresse la solitude qui n’a que trop fleuri en cette ère covidienne. Une jolie introduction à l’univers de cette candidate des Francouvertes 2022.

S’IL N’EST PAS À MES CÔTÉS CE MATIN, J’IRAI AU CHAMP QUAND MÊME | Nicolet

(RGM) Voilà un titre de chanson que l’on se verrait difficilement crier au musicien durant un concert. « Joue S’il n’est pas à mes côtés ce matin, j’irai au champ quand même ! » Encore une fois, Nicolet, Étienne Hamel de son vrai nom, revient avec une composition pop planante qui captive dès la première écoute.

MÉLODIE | Mon Doux Saigneur

Photo courtoisie, Éric Lamothe

(CB) Basse et clavier font la paire en beauté sur cette nouveauté d’Emerick St-Cyr Labbé, qui procure un profond sentiment d’apaisement à l’écoute. Si c’était son intention en la composant, il vient d’apprendre qu’il a réussi son coup.

DÉPOSER LES ARMES | Marie-Pierre Arthur

Photo courtoisie, Camille Gladu-Drouin

(RGM) Pour accompagner le film-concert qu’elle lancera en mai, l’auteure-compositrice propose une relecture en deux temps d’une pièce qui se retrouvait sur son tout premier album, paru en 2009. Ici, accompagnée d’une formation tout étoile, Marie-Pierre se veut d’abord intime avant d’exploser avec ses comparses dans une superbe envolée rock.