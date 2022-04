Plus de 500 interventions des pompiers dans une résidence pour aînés de Toronto

Des pompiers se sont rendus plus de 500 fois à la même adresse de Toronto au cours de la dernière année, répondant à des appels qui sont rarement une urgence réelle.

En 2022, un camion de pompier s'est rendu près de six fois par jour au Toronto Community Housing Corp, une résidence pour personnes âgées située au 10, chemin Deauville, à Flemingdon Park, en Ontario.

Peu de résidents ont besoin de l'aide du Service d'incendie de Toronto pour des raisons médicales ou d'autres problèmes. Pourtant, entre le 1er janvier et le 14 mars 2022, les pompiers se sont rendus à 421 reprises à la résidence, la majorité du temps dans la même unité, selon un article du Toronto Star.

Un pompier de Toronto a envoyé un courriel pour dire que l’envoi constant de camions de pompiers au 10, chemin Deauville, est une mauvaise utilisation frivole et dangereuse des ressources, étant donné que si peu d’appels pourraient être décrits comme une urgence.

Les appels de la même unité continuent d’affluer au 911, forçant le personnel de la caserne à intervenir, même s’ils savent par expérience qu’il est peu probable qu’il y ait une urgence, a déclaré le pompier, qui n’a pas été nommé pour ne pas avoir d’ennuis au travail.

Le chef des pompiers par intérim, Jim Jessop, a quant à lui défendu l'intervention, rappelant que le Service d'incendie est tenu de répondre à chaque appel comme si c'était une nouvelle urgence.

«Nous ne jugerons certainement jamais une personne qui appelle le 911 et qui détermine qu’elle n’a pas besoin de notre aide. Ainsi, lorsque les citoyens appellent à l’aide, le Service d’incendie de Toronto intervient et [les pompiers] réagissent avec compassion et professionnalisme, comme nous le faisons en moyenne 300 à 400 fois par jour», a-t-il ajouté.

M. Jessop a toutefois refusé de révéler le nombre de fois où les pompiers ont été appelés pour une réelle urgence à la résidence.

Avec autant d’appels à la même adresse, des camions sont envoyés dans d’autres parties de la ville pour répartir plus uniformément la charge et soulager une partie de la pression, a déclaré le pompier.

L'un des membres du personnel de communication a indiqué que «les données du Service d’incendie de Toronto ne sont pas propres à l’unité, mais de façon anecdotique [...] la majorité des appels proviennent d’une seule source.»

Selon un pompier de la caserne, la personne qui compose le 911 est confinée dans un lit et est assistée par un préposé aux services de soutien à la personne plusieurs fois par jour. Lorsque le préposé n’est pas là, des appels sont faits au 911 pour des choses qui ne sont pas urgentes.

Pour l’instant, les pompiers continueront de répondre chaque fois qu’un appel au 911 arrivera, a déclaré Jim Jessop.

«Je veux être clair, nous ne pouvons pas supposer. Dans notre monde, supposer que ce n’est pas une urgence est une prémisse très dangereuse», a-t-il ajouté.

«Les Services d’incendie de Toronto continueront de travailler en collaboration avec nos partenaires afin de mieux soutenir la situation jusqu’à ce qu’elle soit résolue», a quant à elle préciser la ville de Toronto.