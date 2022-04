Quand Trevor Zegras va, tout va

Les Ducks d’Anaheim ont mis fin à une épouvantable séquence de 11 revers de brillante façon en battant les Coyotes de l’Arizona 5 à 0, vendredi soir. Frustré plus d’une fois dernièrement, Trevor Zegras s’est permis un autre coup d’éclat dont lui seul a le secret.

En première période, le joueur de première année a réussi une deuxième fois cette saison le but «Michigan», aux dépens de Josef Korenar. Derrière le filet, Zegras a soulevé la rondelle comme s’il jouait à la crosse et l’a déposée près du poteau.

Sonny Milano ne semble pas encore habitué aux prouesses de son jeune coéquipier, si bien qu’il a servi d’écran bien malgré lui.

«Je n’ai vu personne derrière le but alors j’ai soulevé la rondelle. Si quelqu’un devait bien se mettre au travers de ma route, c’était Sonny. J’ai dû me glisser autour de Sonny pour marquer, ce qui était assez drôle. [...] Je ne sais même pas s’il m’a vu. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête sur la patinoire», a expliqué Zegras en riant après le premier engagement.

«Nous prendrons tous les buts. Il a certainement le talent pour faire ce genre de mouvement. Il y a un temps pour le faire et je crois que c’en était un bon. Ce qui est encore plus incroyable sur ce but, c’est la capacité de Sonny Milano à devenir ultra mince», a expliqué après la rencontre l’entraîneur-chef Dallas Eakins, pince-sans-rire.

C’est la deuxième fois cette saison que Zegras réussit le but «Michigan». Le 28 janvier dernier, il avait surpris le gardien du Canadien de Montréal Samuel Montembeault avec ce mouvement.

Série d’insuccès

Tant pour les Ducks que Zegras, le mois de mars n’a pas été très bon. Le joueur de centre de 21 ans n’avait pas touché la cible à ses 10 derniers matchs, tandis que son équipe avait subi 11 revers consécutifs.

«Pour moi, c’était agréable de marquer. Ça faisait un bout», a avoué Zegras, qui détient le troisième rang chez les recrues avec 50 points.

Eakins était fier de ses hommes après le match face aux Coyotes. Il a souligné le bon travail du gardien Anthony Stolarz, qui a bloqué 22 tirs pour enregistrer son troisième blanchissage de la campagne.

«“Stoly” a été super solide devant le filet. Ç’a été un très bon effort d’équipe, particulièrement dans un deuxième match en deux soirs, où c’est parfois difficile de s’activer», a-t-il mentionné.

En raison de leurs performances récentes, les Ducks ont été écartés de la course aux séries éliminatoires. Il y a du progrès à Anaheim après plusieurs années de vache maigre, mais l’équipe devra trouver de la constance, tout comme Zegras.