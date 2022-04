Que sera le CH l’an prochain?

Martin St-Louis a dirigé jeudi son 23e match derrière le banc du Canadien. La défaite contre les Hurricanes de la Caroline a porté le dossier de l’équipe à 2-4-3 dans les neuf dernières rencontres. On se rappelle que « Marty » avait perdu ses trois premiers duels, avant de signer une séquence de 8-2-1 entre le 17 février et le 13 mars.

Mettons qu’on passe sur les trois échecs du départ, quel est le vrai visage du CH de Martin St-Louis ? Celui qui a amassé 17 points en 11 matchs ou celui qui vient d’en récolter seulement sept dans les neuf dernières rencontres ?

Je penche pour la version gagnante. Cette mouture comptait son lot de jeunes loups affamés et sans garanties quant à leur avenir dans la LNH. Depuis le retour des vétérans, le CH peine à cumuler des points au classement. Heureusement, le spectacle est bon. Très bon même. La résilience de l’équipe, sa façon de se battre peu importe le score est réjouissante.

À éviter

Le problème c’est que le spectacle naît trop souvent de l’ouverture du jeu. Celui-ci est provoqué par les nombreux retards au pointage, tôt dans les rencontres. Pour cette année, c’est parfait. Mais c’est une formule à proscrire dès le départ de la prochaine campagne, du moins si l’équipe souhaite la disputer avec de meilleures intentions.

Au fait, de quoi sera fait l’alignement du CH l’an prochain ? Très difficile de le prédire tant que le sort de Carey Price demeure mystérieux.

Indépendamment du gardien concession, en attaque ce sera compliqué pour le tandem Gorton & Hughes de se délester des gros contrats. Est-ce qu’ils vont se résoudre à racheter au choix Paul Byron ou Jonathan Drouin ? Pas certain de ça...

Changements à la ligne bleue

C’est en défensive que l’on risque de retrouver les plus gros changements. Comment peut-on raisonnablement imaginer Jeff Petry de retour au prochain camp d’entraînement ? Le dossier Kris Letang sera intéressant. Petry qui part et Letang qui arrive, le Canadien gagne au change. Petry qui part, mais Letang qui ne débarque pas, et le trou devient béant. La valeur de Chris Wideman augmentera alors, ce qui n’est pas une bonne nouvelle. Wideman représente une belle profondeur. Un gars qui mérite un contrat d’un an à un peu moins d’un million. Mais s’il doit disputer plus de 20 minutes tous les soirs, le CH sera dans le gros trouble.

Les recrues

Justin Barron m’impressionne. Il fait des erreurs, mais fait surtout de bien bonnes choses. Voici un espoir qui porte l’étiquette Ligue nationale. Et dans la LNH de 2022, la Ligue américaine n’est plus pour ces jeunes profils.

Le purgatoire obligé de trois-quatre ans dans les mineures est chose du passé. T’as du talent ? T’as joué une cinquantaine de matchs dans les mineures ? Tu seras à n’en point douter un joueur de la grosse ligue ? Eh bien, tu joues immédiatement dans la grosse ligue !

Jordan Harris a la faveur de l’organisation. Kaiden Guhle itou. Peut-on imaginer le Canadien aligner trois vertes recrues dans son groupe de sept ou huit défenseurs la saison prochaine ? En début de campagne, pourquoi pas ? La suite sera dans les mains et le jeu de pieds de ces trois jeunes remplis de promesses.

Coup de cœur

Photo Pierre-Paul Poulin

Au CF Montréal. La nomination de Gabriel Gervais est pleine de sens. Gervais a ses lettres de noblesse et a le club dans le cœur. Il fait toutefois face à de grands défis. Le plus important sera la mise aux normes souhaitées du Stade Saputo. La survie de l’équipe en dépend. Il serait moche de pleurer le CF comme on pleure encore les Expos et les Nordiques.

Coup de gueule

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Aux parents/partisans/entraineurs/annonceurs maison débiles qui sévissent dans les arénas du Québec. On sait tous que la pandémie frappe fort et qu’à la fois elle a le dos large. Tout le monde est à bout. Nos autoroutes sont un derby de démolition. Nos arénas des cages de défoulement, souvent au détriment de jeunes enfants. Gérez-vous les violents. Vous êtes franchement laids.

Un p’tit 2 sur...

Photo d'archives, AFP

La concrétisation du projet de matchs réguliers des Sénateurs à être disputés au Centre Vidéotron de Québec. On saura bien un jour qui a eu intérêt à couler la nouvelle cette semaine. L’effet souhaité ne peut être autre chose que de mettre un frein à la belle idée. Comme je suis un adepte du gros bon sens et aussi un rêveur, je persiste à croire que ça va fonctionner. Tant mieux !