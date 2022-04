Redécouvrir les mots de Marc Favreau

Le personnage de Sol, avec ses calembours, a marqué le paysage culturel québécois. Avec L’enfance de l’art – Doigts d’auteur de Marc Favreau, on plonge dans l’univers et dans les mots de l’homme qui était derrière ce clown clochard.

À l’affiche à La Bordée à partir de mardi, après quatre représentations annulées en raison de la COVID-19, le spectacle d’ExLibris revisite le monde de Marc Favreau à travers ses mots et par ceux d’auteurs contemporains qui se sont inspirés de son style.

L’idée était de créer un spectacle sans la présence de Sol, qui fait une minuscule apparition au début. Il demeure présent, sans être là, en raison des jeux de mots déployés tout au long de la présentation.

Les mots de Favreau se mélangent à ceux des auteurs pour en faire une fête bon enfant, plaisante et qui fait rire et sourire.

Sur scène, cinq acteurs donnent vie à ces mots à travers des vignettes qui se déploient en solo, en duo, en trio et en groupe.

Dans un décor de ruelle, Maxime Beauregard-Martin, Frédérique Bradet, Nicolas Gendron, Élie St-Cyr et Sophie Thibeault, qui a remplacé Mary-Lee Picknell à quelques heures d’avis, lors de la première, jonglent avec les mots.

Savoureux

C’est bien dosé. On ne sait pas, à moins d’être familier avec les textes de Favreau, si les mots lui appartiennent ou s’ils sont des auteurs Marie-Lise Chouinard, Annie Cloutier, Nicolas Gendron, David Leblanc et Anne-Marie Olivier. Et ça, c’est une des forces de ce spectacle. Tout s’imbrique.

On le sent, lors des différents segments qui abordent la famille, l’école, le Printemps érable de 2012, le cinéma et les films de « science-friction », la justice et l’environnement. Certains textes de Favreau n’ont pas vieilli.

Comme ce numéro savoureux sur la quête de pouvoir des politiciens et la situation dans les hôpitaux à l’aube d’une réforme annoncée et encore toute fraîche.

« C’est l’hôpital qui va mal. L’hôpital qui est congestionné. C’est la grande perfusion », lance Sophie Thibeault, ajoutant que les « ovnipraticiens » sont absents dans les corridors d’hôpitaux.

Spectacle de 80 minutes qui passent comme un coup de vent, cette création est un bel hommage à cet homme qui nous a quittés, un peu dans l’anonymat, en décembre 2005. La création d’ExLibris est particulièrement réussie et c’est une belle façon de découvrir ou redécouvrir l’univers de Marc Favreau.