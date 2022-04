Soirée Vanity Fair: looks à retenir

La liste des invités de l’événement Vanity Fair, l’après-soirée des Oscars, est longue et bien que moins « officielle » que les Oscars. Tout le monde se met sur son 31 pour l’occasion. D’ailleurs, tous ceux qui assistent à la grand-messe du cinéma prennent un moment pour enfiler une nouvelle tenue avant de fouler leur deuxième « tapis rouge » de la soirée. Pensons à Jessica Chastain qui y est allée pour une robe vert émeraude, Zendaya qui a enfilé un costume, Zoe Kravitz qui a préféré une tenue immaculée et Timothée Chalamet qui a craqué pour le tout cuir, pour ne nommer qu’eux.

Plusieurs épatent dans des robes moulantes, certaines taillées dans le cuir et le latex, en optant pour des créations somptueusement brodées, en jouant la carte de l’originalité ou tout simplement celle du classicisme au goût du jour.

Passage en revue des looks marquants de la soirée.

Pour cette énième tenue Balenciaga deuxième peau, Kim Kardashian a su attirer les regards grâce à la matière et à la couleur. Cependant, j’aurais préféré ne pas sentir sa culotte à travers le latex et que le devant la robe frôle le sol, car il semble trop court.

Une robe qui fait rêver, mêlant différentes époques tout en étant bien actuelle. Dakota Johnson s’est hissée parmi les plus belles de la soirée vêtue d’une création de tulle ornée de paillettes et de plumes issue des ateliers Gucci.

La robe Gucci de lamé vert est le parfait complément à la chevelure de feu de l’actrice oscarisée Jessica Chastain. Le drapé qui laisse entrevoir un bustier de satin est seyant.

Zendaya est un caméléon, qui s’amuse à surprendre à chacune de ses sorties. La voici vêtue d’un tailleur impeccable de Sportmax alors que la majorité des autres invités ont opté pour des robes.

La griffe Off-White a injecté une bonne dose de fraîcheur à la robe à pois en les télescopant. Les gants d’opéra en cuir noir signent une silhouette élégante de grand soir pour Laura Harrier.

Voilà une silhouette réussie élaborée et à l’effet mouillé. De sa coiffure ondulée, à sa robe bourgogne Di Petsa, dont la matière semble détrempée, Ciara épate.

L’allure ingénue d’Anya Taylor-Joy est le bon contrepoids de ce modèle diaphane de Dior, le tout agrémenté de fins bijoux Tiffany & Co et d’escarpins Christian Louboutin.

Zoe Kravitz a trouvé l’équilibre entre sensualité et naturel en optant pour cette robe ivoire Saint Laurent.

Rita Ora était impériale glissée dans cet ensemble brodé de Miss Sohee.

J’aimais bien la coupe de la robe en cuir de Han Kjobenhavn accessoirisée de gants que portait Julia Fox, jusqu’à ce que je remarque le col... Une main qui l’étrangle... Je suis perplexe.

Hailey Bieber était tout simplement radieuse. Sa silhouette monochrome aux nuances de miel était composée d’une robe froncée Saint Laurent et de plusieurs bracelets Tiffany & Co.

Timothée Chalamet continue de porter ce que bon lui semble, peu importe les conventions, et voilà peut-être ce qui fait de lui une icône de la mode ! Il adopte ici un style hybride entre « canadian tuxedo » (le combo blouson en denim et jean) et la combinaison de moto, un look signé Alexander McQueen.