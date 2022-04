Sortir les billets verts pour faire tondre sa pelouse

La hausse marquée du prix de l’essence entraînera des répercussions cette année sur le portefeuille des citoyens qui ont recours à des entreprises d’entretien paysager pour tondre leur gazon.

«Nous sommes des otages du pétrole. Mes machines ne fonctionnent pas à l’eau. Nous n’avons pas le choix d’augmenter nos prix», mentionne Alexandre Froment, propriétaire de l’entreprise portant son nom en Mauricie.

Même son de cloche du côté de Frédéric Brochu, copropriétaire de T.B. Multi-Services, à Lévis, qui affirme que l’essence est l’une de ses principales sources de dépenses avec le salaire des employés. Il estime que ça lui coûtera 20 % plus cher d'opérer ses machines cette année.

«Le tarif augmentera entre 25 et 50 $ pour les clients tout dépendamment de la grandeur de leur terrain, mentionne M. Brochu. Avec cette hausse, il est fort possible que nous perdions quelques clients, mais je crois que notre base demeurera solide.»

Malgré tout, les deux hommes n’ont pas l’intention de se diriger vers l’électrique pour le moment, car ils jugent que cette technologie n’est pas adaptée à leurs activités.

«Pour l’instant, je ne crois pas à l’électrique. Nous pouvons faire jusqu’à 30 terrains par jour. Les machines doivent fonctionner sans arrêt pendant plusieurs heures», avise M. Brochu.

Une femme à qui nous avons parlé, Marilyn Soullière, qui fait faire sa pelouse depuis des années, craint que sa facture soit en effet plus élevée.

«Je n’ai pas reçu mon contrat pour l’année 2022. Cependant, si la somme est trop élevée, je vais y penser à deux fois en 2023 quant à savoir si je garde ce service.»

Si les tondeurs de gazon professionnels ne sont pas chauds à l’idée d’opter pour de l’équipement à batterie, il est toutefois permis de croire que la technologie pourrait un jour rendre possible un tel virage.

Jonathan Desmarais, le patron de Major Mini Moteur, un commerce de Trois-Rivières spécialisé dans la vente d’équipements pour l’entretien extérieur, dit avoir observé que chez les particuliers la transition vers les tracteurs à batterie est plus lente que celle vers les tondeuses régulières à batterie, mais que ce n’est qu’une question de temps avant que la transition soit fulgurante.

«Les durées de tonte et la vitesse de recharge font en sorte que la capacité des machines remplit de plus en plus les critères pour les terrains vastes.»

Les tondeuses à batterie ont la cote auprès des consommateurs

Chez les particuliers, la tendance est de plus en plus vers les tondeuses à batterie depuis quelques années.

«Auparavant, nous vendions cinq tondeuses à batterie annuellement. L’an dernier, on parle d’environ 200», mentionne Sylvain Moreau, copropriétaire de l’entreprise Baron & Tousignant, à Trois-Rivières. Selon lui, ce type d’équipement convient à 90 % de la clientèle, car l’autonomie de la batterie est d’environ une heure et quart, soit une durée suffisante pour les terrains conventionnels.

Jonathan Desmarais, de Major Mini Moteur, fait le même constat, soulignant que cette popularité rend toutefois difficile l’approvisionnement auprès des fournisseurs.