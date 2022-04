«Star Académie»: un cas de COVID à l’Académie

Un participant de «Star Académie» a été déclaré positif à la COVID-19 dans les derniers jours. Eloi Cummings, qui est en danger en vue du Variété de dimanche, a immédiatement été placé en isolement dans une chambre du manoir de Waterloo.

Le producteur Jean-Philippe Dion a fait le point sur la situation avec l’Agence QMI, samedi.

Vers la fin de la semaine, Eloi Cummings a prévenu la production qu’il semblait avoir des symptômes de la COVID-19. Dans ce cas, le protocole de la production est clair, il a été testé sur le champ et le résultat s’est révélé positif.

«Il a tout de suite été placé en isolement dans une chambre, a indiqué Jean-Philippe Dion au téléphone. On a la chance d’avoir beaucoup de chambres à l’Académie, qui ont en plus leur propre salle de bains. Il est depuis ce moment-là isolé dans cette chambre où il prend aussi ses repas. Il n’y a rien d’alarmant, ce n’est pas inquiétant. Il a juste un gros rhume.»

Le cas du jeune Madelinot est similaire à ce qui se passe actuellement dans la population québécoise, qui fait face à une recrudescence des cas de COVID-19, en raison notamment de la prolifération du variant BA.2.

Chanter depuis l’Académie

Eloi ne pourra évidemment pas participer au Variété, ce dimanche, mais comme il fait partie des trois Académiciens mis en danger, une alternative a été trouvée.

«Comme sa santé le lui permet, il va chanter en direct de l’Académie, dimanche soir, a détaillé le producteur. On est en train d’installer un petit studio dans la salle de cours. Il va avoir d’un côté une scène sur laquelle il va interpréter sa chanson, et de l’autre côté, un espace où il va pouvoir assister au Variété. Il va pouvoir échanger avec le plateau en direct pour donner de ses nouvelles. Ça ne change rien au processus d’élimination de la semaine.»

Les six autres Académiciens ont été testés chaque jour, et tout le monde est négatif. Les profs sont aussi en pleine forme et n’ont aucun symptôme.

«Eloi n’a jamais eu la COVID auparavant, contrairement à d’autres. Ils sont de toute façon tous adéquatement vaccinés», a insisté le producteur, ajoutant que depuis le début de la saison le protocole sanitaire exigé par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a toujours été strictement respecté, que ce soit à l’Académie où aux studios MELS.

Élimination

Dans l’hypothèse où Eloi devrait quitter «Star Académie» au terme de la soirée de dimanche, un plan est aussi prévu. Il fera alors sa journée d’entrevues par zoom ou par téléphone, lundi, à partir de sa chambre à l’Académie. Il quittera ensuite le manoir de Waterloo, une fois sa période d’isolement complétée, selon les normes de la Santé publique.