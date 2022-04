Trois nouveaux départs au Parti libéral du Québec

La députée de Laporte et porte-parole libérale en matière de relations internationales et de francophonie, Nicole Ménard, le député de Vimont et porte-parole libéral en matière de sécurité publique, Jean Rousselle, ainsi que la députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole libérale en matière d'enseignement supérieur et de protection de la langue française, Hélène David, annoncent avec émotion qu'ils ne solliciteront pas un nouveau mandat aux élections générales de 2022.

Plus d'informations à venir...