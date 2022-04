Un photographe ukrainien chevronné retrouvé mort près de Kyïv

Un photographe et documentaliste ukrainien chevronné, Maks Levine, dont on était sans nouvelles depuis trois semaines, a été retrouvé mort après le retrait de troupes russes d’un territoire proche de Kyïv, a annoncé samedi la présidence ukrainienne.

«Il a disparu dans la zone des hostilités le 13 mars dans la région de Kyïv. Le 1er avril, son corps a été retrouvé près du village de Gouta Mejyguirska», à quelques dizaines de kilomètres au Nord de la capitale, a indiqué sur Telegram le chef de l’administration présidentielle Andriï Iermak.

Selon l’ONG ukrainienne IMI (Institut of mass information) citant des informations préliminaires du parquet général, le journaliste «non armé» aurait été atteint par «deux tirs» de militaires russes.

M. Levine, âgé de 40 ans et père de quatre fils, a collaboré avec nombre de médias ukrainiens et internationaux.

En 2014, au début de la guerre de Kyïv contre les séparatistes russes, soutenus par Moscou dans l’est de l’Ukraine, il avait réussi à sortir d’Ilovaïsk, ville du sud-est alors encerclée, où des centaines de militaires ukrainiens avaient été tués en quelques jours.

Plusieurs journalistes ukrainiens et occidentaux ont été tués et des dizaines d’autres blessés en Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février. Au moins trois d’eux ont péri dans le nord-est de Kyïv où des combats faisaient rage entre les forces ukrainiennes et l’armée russe, laquelle a reculé ces derniers jours et abandonné des dizaines de villages autour de la capitale.