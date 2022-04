«Tout s’est bien passé»: une ode à la vie

François Ozon souhaitait depuis longtemps travailler avec Sophie Marceau, mais l’actrice chouchoute du public français avait toujours refusé jusqu’ici les personnages qu’il lui offrait. Le cinéaste est revenu à la charge il y a deux ans en lui proposant un des rôles principaux de son nouveau drame, Tout s’est bien passé, une adaptation du roman autobiographique d’Emmanuèle Bernheim. Et cette fois-ci, elle a dit oui.

« Je pense que Sophie est une actrice qui a besoin d’être en osmose avec les projets dans lesquels elle embarque », a avancé François Ozon (Été 85, Huit femmes), lors d’une rencontre avec quelques médias par visioconférence en janvier dernier.

« Or, cette histoire la touchait personnellement. Je lui ai donné le livre et elle a tout de suite été émue. Elle a eu envie de s’engager parce que je pense que ce récit résonnait par rapport à sa propre histoire personnelle et familiale. Sophie est vraiment un bon petit soldat en tant qu’actrice. Elle a accepté de jouer le jeu. Elle ne jouait pas un rôle glamour, elle était souvent sans maquillage. Pour moi, c’était génial d’avoir une actrice comme ça. Le fait qu’elle soit très populaire, ça permet aux spectateurs de mieux rentrer dans cette famille et dans cette histoire. »

Adapté du livre du même titre d’Emmanuèle Bernheim, dans lequel elle racontait comment elle avait aidé son père à mourir, Tout s’est bien passé raconte l’histoire d’un homme de 85 ans (André Dussollier), bon vivant, qui se remet difficilement d’un grave accident vasculaire cérébral.

Voyant qu’il ne pourra jamais retrouver la même qualité de vie qu’avant, il décide de demander à ses deux filles (Sophie Marceau et Géraldine Pailhas) de l’aider à mettre fin à ses jours en organisant son suicide assisté.

L’idée de porter à l’écran le roman d’Emmanuèle Bernheim ne date pas d’hier. François Ozon avait déjà été approché par l’auteure du livre au moment de sa sortie, en 2013.

« Emmanuèle m’a envoyé son livre en me demandant si ça m’intéressait de l’adapter au cinéma, rappelle le cinéaste. Je l’avais lu et beaucoup aimé. Mais je ne me sentais pas capable de le faire à ce moment-là, parce que c’est une histoire tellement intime et personnelle. Je n’étais pas sûr de pouvoir trouver ma place. Puis Emmanuèle est décédée quelques années plus tard. Après sa mort, j’ai eu envie de relire le livre pour me reconnecter à elle. Et je l’ai lu avec une autre perspective. Le fait de savoir qu’elle était morte m’a donné une autre vision de son histoire et j’ai eu envie de me replonger dedans. »

Un rôle de composition

Autant François Ozon a été emballé par cette première collaboration avec Sophie Marceau, autant le cinéaste français de 54 ans a été impressionné par le dévouement et la rigueur d’André Dussollier, qui s’est investi à fond dans son personnage d’un bon vivant affaibli par un AVC.

« André travaille un peu comme les acteurs américains, précise Ozon. Il aime la composition et il est vraiment rentré dans ce personnage. Il voulait être le plus réaliste possible pour qu’on croie à son AVC. Il a beaucoup travaillé sur sa voix, avec des orthophonistes. »

« Je crois aussi qu’il s’est beaucoup amusé à jouer ce personnage qui est au centre de tout dans le film. Il est souvent allongé dans son lit, avec de belles actrices autour de lui. En plus, il leur balançait des vannes en permanence. Je crois que c’était très jouissif pour lui de dire à Sophie Marceau : qu’est-ce que tu étais moche quand tu étais enfant ! »

Si Tout s’est bien passé aborde le sujet délicat du suicide assisté et du droit à mourir dans la dignité, François Ozon insiste sur le fait qu’il a voulu faire un film « du côté de la vie ».

« Le paradoxe de cette histoire, c’est qu’elle parle d’un homme qui veut mourir justement parce qu’il aime la vie, souligne Ozon. Il a aimé sa vie et il se rend compte qu’il n’a plus la possibilité de la vivre comme il le souhaite. J’ai essayé, dans le ton du film, de suivre le personnage d’André [Dussollier], qui dit ne pas vouloir de pleureuses autour de lui. Il regarde la mort en face, il n’a pas peur, et il ne veut surtout pas que ses filles soient en pleurs. Pour lui, ça n’a rien de tragique. Je trouve que c’est très courageux d’oser affronter la mort dans nos sociétés occidentales où on a tendance à vouloir cacher la mort. »

Tout s’est bien passé a pris l’affiche vendredi.