Vague d’annulations de rendez-vous due à la COVID

Coiffeurs, tatoueurs, physiothérapeutes : le casse-tête des annulations a repris de plus belle pour les professionnels qui fonctionnent avec des rendez-vous à cause de l’augmentation des cas de COVID-19.

• À lire aussi: Une hausse en été moins risquée pour les hôpitaux

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: 17 nouveaux décès, les hospitalisations poursuivent leur hausse

• À lire aussi: COVID-19: hausse importante des absences dans le réseau scolaire du Québec

« Ce qui est vraiment plate, c’est vraiment que c’est souvent à la dernière minute [que les gens apprennent qu’ils sont positifs ou cas contact], alors même si on a une liste d’attente, on ne peut pas combler le trou du rendez-vous annulé », déplore Alexandre Anctil, copropriétaire du salon de coiffure Brossés, à Montréal.

Depuis le début de la pandémie, c’est la même rengaine pour les professionnels qui offrent des services sur rendez-vous. À chaque nouvelle vague de contamination, les annulations s’enchaînent au même rythme que la montée des cas.

Mais depuis quelque temps, la problématique s’intensifie, expliquent certains professionnels. Le phénomène est aussi répandu à Québec, selon Janie Pierre, du Studio Tattoo Shack.

« En une semaine, on a eu une dizaine de rendez-vous annulés et deux de nos tatoueurs ont eu la COVID. Heureusement, on a quand même beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous permettent de combler les trous », explique celle qui s’occupe des réservations.

Pertes de revenus

Lorsqu’il est impossible de combler les annulations, cela peut représenter des pertes de centaines de dollars de revenus.

« Dans les trois dernières semaines, c’était quasiment un jour sur deux qui était annulé. Heureusement, on demande des dépôts, donc ça amortit un peu les pertes, mais ça ne couvre jamais une journée de travail », explique Paul Vernaudon, tatoueur au Studio Zen Tattoo, à Laval.

« Un dépôt de 200 $, ça ne compense pas les 20 heures de travail qu’on fait pour un design », renchérit Jean-François Trudel, propriétaire du Studio Zen Tattoo.

Du côté de la clinique Stadium Physi-Osteo, à Montréal et Longueuil, on craint que la sixième vague de contamination augmente ce phénomène, particulièrement présent depuis janvier.

« C’est sûr que ça a un impact financier sur la clinique, mais aussi sur les employés qui parfois finissent plus tôt et font donc moins d’heures », indique Anaëlle Beaulieu, coordinatrice aux opérations.

Même chose du côté des salons de coiffure, où les stylistes louent leur chaise de travail.

« Si la cliente ne vient pas, le coiffeur perd de l’argent », ajoute Alexandre Anctil.

Pas que la COVID

La pandémie n’est pas la seule responsable des nombreuses annulations de dernière minute, déplore Feliccio Rousseau, propriétaire du salon Lamèche, à Montréal.

« Depuis qu’on a pu rouvrir, les gens appellent maintenant dans plusieurs salons pour prendre rendez-vous et ils ne se présentent qu’à celui qui fait leur affaire, mais sans prévenir les autres », affirme-t-il.