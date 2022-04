Dans l’univers des jeunes pompiers

Après avoir conquis le cœur des jeunes lecteurs avec sa série Hackers sur le piratage informatique, Isabelle Roy les invite à découvrir l’univers des pompiers dans sa nouvelle série, Brûlé. L’écrivaine propose Troisième degré, la conclusion de cette trilogie où il y a beaucoup d’action et d’émotions fortes. Elle l’a écrite pendant une période difficile au cours de laquelle elle luttait contre le cancer.

Dans la conclusion de cette série, Sam, le héros de l’histoire, a finalement eu son diplôme de l’École nationale des pompiers et commencé son premier emploi dans une caserne. Il est heureux de réaliser un rêve d’enfance et de retrouver son ami Justin.

L’alarme ne tardera pas à sonner et les deux compères sont appelés à combattre plusieurs incendies dans la ville. Un pyromane est à l’œuvre et Sam, aidé de sa copine Noémie, tentera de trouver le coupable.

Isabelle Roy a pris plaisir à écrire cette saga palpitante où les personnages vivent des moments intenses. Elle a posé de nombreuses questions à son conjoint Alex, qui est pompier. Son éditeur, Arnaud Foulon, lui a donné l’idée.

« Le processus de sélection est complexe et l’école est très difficile. J’étais vraiment contente de me plonger là-dedans. Dans le tome 1, le héros s’inscrit à l’École des pompiers, dans le tome 2, il est à l’école et dans le tome 3, il devient pompier. »

« J’ai été vraiment chanceuse d’avoir mon chum Alex qui a pu répondre à mes centaines de questions ! Il est devenu lieutenant entre-temps et c’est vraiment quelque chose qu’il aime beaucoup. C’était vraiment le fun de parler de ça avec lui. » Isabelle est retournée dans une caserne pour tout examiner attentivement, « surtout le camion ! » dit-elle.

Le danger

Elle a trouvé cet univers fascinant. « Je me suis rendu compte que je connaissais très peu de choses du métier de mon chum, du métier des pompiers. Être dans la chaleur, dans le feu, c’est dangereux, mais pour lui, c’est une affaire de tous les jours. Ce métier est très particulier. »

Les premier et deuxième tomes ont été très bien accueillis par les lecteurs.

« J’ai eu beaucoup de messages de jeunes qui ont vraiment aimé ça. Certains sont intéressés à devenir pompiers et d’autres aiment lire un livre où il y a de l’action. Je pense que c’est ça, mon créneau : j’écris mes livres comme si c’était des films d’action. »

Le cancer en même temps

Par ailleurs, l’écriture de la trilogie a fait beaucoup de bien à Isabelle Roy, qui a eu un diagnostic de cancer en juin 2019, à l’âge de 34 ans.

« Ça a vraiment été un gros choc. J’avais commencé à écrire Brûlé – j’avais écrit un chapitre. »

Elle a décidé d’éloigner le livre pour faire une première année de traitements et l’écrire ensuite. Puis elle a dû faire une autre année de traitements.

« Je me suis dit qu’il n’y aurait peut-être pas d’après... J’ai dit à Alex : “Je vais écrire le livre, je vais écrire une heure par jour et faire ce que je peux”, parce que j’étais quand même fatiguée. “Je vais faire mes traitements et c’est tout.” »

Elle voulait écrire le livre, pour elle. « Ça m’a tellement fait du bien... C’est un univers qui est tellement le fun et ce n’étaient pas mes problèmes à moi. Ce n’étaient pas mes dangers à moi. Le dernier tome est mon préféré et je me suis gâtée pour mettre le plus d’action possible. »

Peu de temps après, elle a appris qu’elle était en rémission. « C’était vraiment une histoire de Walt Disney. Aujourd’hui, je vais bien. J’ai recommencé à travailler. J’ai eu le temps d’écrire une autre série qui s’appelle Gloire : deux ados qui veulent percer dans le milieu du hip-hop au Québec. »

Isabelle Roy a écrit la populaire série pour ados Hackers.

La maison d’édition Kennes, en France, a acheté les droits pour diffuser la série en Europe. Le tome 1 sort en Europe en même temps que le tome 3 au Québec.

Elle écrit présentement une nouvelle série qui se déroule dans l’univers du hip-hop.

EXTRAIT

« Ça va devenir une habitude, observa Noémie en s’assoyant sur la banquette.

– J’aime ça ici, mentionna Sam.

Ils s’étaient donné rendez-vous au casse-croûte pour déjeuner. Sam avait eu tant à faire avec l’incendie des arbres qu’il avait à peine eu le temps de dormir. De retour à la caserne, ses coéquipiers et lui avaient passé plusieurs heures à laver leurs uniformes et à tout remettre en ordre.

– J’ai faim, je mangerais un éléphant, déclara Sam en consultant le menu que Nicole leur avait apporté. »