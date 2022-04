Décès du grand-père de Lance Stroll

Parents et amis ont rendu un dernier hommage dimanche à Leo Stroll, père de Lawrence (à droite) et grand-père du pilote québécois de F1 Lance (à gauche), lors d’une cérémonie tenue au complexe funéraire Paperman et Fils à Montréal.

Né Strulovitch, le patriarche s’est éteint mercredi dernier à l’âge vénérable de 90 ans. « J’ai perdu mon meilleur ami, mon mentor et surtout mon père », s’est exprimé Lawrence dans une allocution empreinte d’émotion.

« Je me souviens d’une rencontre mémorable qu’il m’avait organisée à Paris avec le réputé couturier Pierre Cardin, alors que j’avais à peine 18 ans. Ç’a été le début d’une belle aventure pour moi. On a créé une dynastie dans le secteur de la mode et je lui dois tout. Il a été une inspiration pour moi et un partenaire hors pair. Les derniers mois ont été difficiles pour lui à cause de la maladie, a renchéri celui qui dirige l’écurie Aston Martin. Je savais qu’il allait partir un jour, mais jamais je n’étais préparé à vivre un moment aussi triste. »

Leo laisse aussi dans le deuil sa fille, Randy Steinmetz, et trois autres petits enfants, Chloe, Kelly et Chelsea. Sa conjointe, Sandra, qui a partagé sa vie pendant 59 ans, est décédée il y a six ans.