Des champignons magiques pour les patients en fin de vie

Des patients atteints de cancer en phase terminale seront les premiers à consommer légalement des champignons magiques afin de traiter leur anxiété face à la mort.

Depuis janvier, Santé Canada autorise les médecins à prescrire aux patients en fins de vie des traitements de psilocybine, l’ingrédient principal du champion magique. Les personnes entrant dans les critères établis peuvent maintenant recevoir ce médicament s’il est administré dans un cadre clinique. La demande de traitement par le Programme d’accès spécial (PAS) doit d’abord être approuvée par l’agence fédérale, un processus qui peut prendre plusieurs mois.

«Les demandes de PAS impliquant de nouveaux produits ou de nouvelles directives sont généralement plus longues à analyser, car des vérifications doivent être faites avec les manufacturiers concernant la qualité du produit et leur capacité à l’offrir», a indiqué l’agence dans un courriel envoyé au «Vancouver Sun».

C’est grâce à ce changement à la réglementation que Thomas Hartle, atteint d’un cancer du côlon, pourra obtenir un traitement aux champignons magiques. «Je me sens très chanceux d’avoir cette permission. Je connais plusieurs personnes atteintes du cancer qui sont décédées dans l’attente [d’une telle permission]», a-t-il expliqué.

Ayant d’abord découvert le traitement chez lui avec des champignons magiques qu’il faisait pousser, M. Hartle fait partie des cinq premiers patients qui recevront une thérapie psychédélique par des médecins de soins palliatifs.

«Les champignons magiques me permettent de calmer les inquiétudes dans ma tête, permettant ainsi à mon corps d’utiliser mon énergie pour guérir et de traiter ces peurs dans un environnement favorable», a mentionné Thomas Hartle qui précise que les effets peuvent durer jusqu’à six mois.

En date de vendredi, Santé Canada a reçu 14 demandes de PAS pour la psilocybine. De ce nombre, six ont été autorisées, quatre sont toujours sous investigation et quatre autres ont été retirées par le médecin traitant avant d’avoir pu être analysées.

Notons qu’une demande doit être faite pour chaque traitement. Les patients sont donc souvent obligés de poursuivre leur traitement avec des produits qu’ils font eux-mêmes pousser.

«Les patients ne savent pas ce qu’il y a dans les substances qu’ils achètent. Ce n’est pas aussi sécuritaire que ce devrait l’être», a déploré Spencer Hawksell, PDG de TheraPsil, un groupe qui aide les Canadiens à accéder à la thérapie psychédélique.