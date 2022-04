Des résidences visitées par les politiciens... et le virus

Les candidats à l’élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin devraient éviter les traditionnelles visites dans les résidences pour personnes âgées en raison des risques liés à la COVID-19, plaident des experts.

Benoit Barbeau, virologue

« Il faudrait se limiter dans ce type d’activité, car ça demeure les endroits les plus à risque. Les personnes les plus vulnérables s’y retrouvent », a lancé d’emblée le virologue Benoit Barbeau.

Hier, la candidate de la Coalition Avenir Québec, Shirley Dorismond, s’est rendue à la résidence pour personnes âgées (RPA) Habitats Lafayette, à Longueuil, en compagnie du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

L’infirmière souhaite succéder à Catherine Fournier, désormais mairesse de Longueuil, comme députée de Marie-Victorin.

Cette élection partielle se tiendra le 11 avril prochain. Le vote par anticipation, qui a débuté aujourd'hui, se poursuit demain.

La publication sur Twitter de cette sortie, accompagnée d’une photo où Mme Dorismond discute avec une résidente sans masque, a soulevé un tollé sur les réseaux sociaux.

Non essentielle

« Vous devriez être bien placée pour comprendre que votre visite non essentielle dans un RPA en pleine 6e vague met à risque les personnes qui y vivent. Vous devriez donner l’exemple », a répondu Nathalie Grandvaux, professeure à la faculté de médecine de l’Université de Montréal.

« Si on voit plusieurs candidats commencer à circuler à travers les CHSLD et les RPA, ça risque de créer des problèmes », a soutenu M. Barbeau.

« Toutes les règles sanitaires en place ont été respectées lors de la visite. [...] Nous ne prenons aucune chance avec les personnes vulnérables », a dit l’attachée de presse de Shirley Dorismond, Sarah Bigras.

Notons que la candidate libérale Émilie Nollet s’était pour sa part rendue le 24 mars à la RPA Villa Rive-Sud avec la députée de Laporte, Nicole Ménard.

Virulent

« Avec BA.2 qui circule et qui est très transmissible, on peut se garder une certaine gêne et se responsabiliser pour éviter la transmission », a précisé Benoit Barbeau.

Si les politiciens tiennent à rencontrer les occupants de ces résidences, il serait plus avisé de le faire à l’extérieur, a-t-il poursuivi.

« Il devrait y avoir un accord entre tous les partis pour ne pas faire campagne dans les RPA, et ainsi mettre les aînés qui y habitent à risque, pour gagner des votes », a aussi écrit sur Twitter le gériatre David Lussier.

♦ Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, doit rendre aujourd’hui sa décision sur la levée de l’obligation du port du masque.