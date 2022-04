Les coulisses de l'immobilier: une mise en marché parfaite!

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

La mise en marché d’une propriété ne se résume pas à une simple pancarte affichée en façade d’une maison et à une annonce publiée sur un site internet destiné à la vente. Pour que le téléphone sonne, il faut aussi mettre en pratique quelques astuces du métier, que révèle aujourd’hui le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Déterminer le bon moment pour afficher sa propriété à vendre requiert une bonne stratégie. «Lorsqu’on cible des premiers acheteurs, il faut tenir compte des renouvellements de baux, puis planifier une mise en marché en début d’année, tandis que les maisons haut de gamme se vendent davantage pendant l’été», indique le courtier immobilier RE/MAX 1er CHOIX.

Compte tenu du retour au boulot et du travail qui abonde les lundi et mardi, ces deux journées ne sont pas propices à l’affichage. Il en est de même pour le samedi et le dimanche, car les gens vaquent à leurs projets et consultent moins internet. Les journées à privilégier s’avèrent donc les mardi, mercredi et jeudi.

PHOTO COURTOISIE, MIKE SICKINI

«Pour ma part, je préconise le mercredi. Puisque les maisons restent habituellement en nouveautés sur les plateformes web pendant cinq jours, c’est l’idéal! Du mercredi au dimanche, les gens ont plus de disponibilités pour visiter et il est possible de créer un meilleur engouement, rapidement», indique M. Vear.

Rejoindre les acheteurs sur internet

La pancarte placée devant la maison a beaucoup moins d’importance aujourd’hui, puisque les acheteurs magasinent essentiellement sur internet, plutôt que lors d’une balade en voiture. Pour rejoindre le plus d’acheteurs possible, la propriété à vendre doit capter l’attention de sa clientèle cible sur les plateformes que cette dernière consulte. «Les jeunes premiers acheteurs privilégient Instagram et Tik Tok puis délaissent un peu Facebook, alors que les acheteurs plus âgés s’y réfèrent davantage», illustre M. Vear.

PHOTO COURTOISIE, MIKE SICKINI

«Puisque les nouvelles défilent à toute vitesse dans un fil d’actualité, il est important de créer des publications «punchées». Voilà pourquoi nous préconisons des vidéos proposant une immersion dans la maison. Vivantes et captivantes, les gens sont plus portés à les regarder et à les partager. Telle est la magie des réseaux sociaux! Certaines de nos vidéos ont été vues par des dizaines de milliers de personnes en seulement quelques jours», poursuit-il.

Faire une première bonne impression

À travers les photos, les vidéos et l’annonce claire et détaillée publiées sur internet, la propriété doit absolument faire une bonne première impression. Lorsqu’elle séduit les acheteurs et qu’une visite est fixée, les premières secondes de celle-ci sont primordiales.

«Les visiteurs ont déjà une bonne idée de la maison avant d’entrer, ils viennent confirmer leur choix sur place. Une maison bien rangée et entretenue inspirera confiance», estime le courtier, qui suggère une visite émotive plutôt qu’éducative. Le temps des grands discours pour présenter une propriété est révolu. «De nos jours, les acheteurs veulent se faire comprendre, être conseillés et aidés, alors la vente, c’est avant tout de savoir écouter», conclut M. Vear. Et pour plus de conseils, faites affaires avec un courtier!

