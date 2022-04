Les enfants et la guerre: trouver les mots pour le dire

Voilà maintenant plus d’un mois que l’Ukraine se fait attaquer et bombarder tous azimuts par l’armée russe. Depuis le début de ce conflit, une question m’a souvent été posée : comment parler de la guerre à nos enfants ?

De nombreux parents peuvent d’entrée de jeu se demander s’il est préférable ou non d’aborder un sujet aussi chargé et complexe avec les enfants. Et on comprend encore mieux ces parents vu le contexte actuel : après deux années de pandémie ayant engendré son lot d’incertitudes et de bouleversements, il est tout à fait légitime de souhaiter protéger ses enfants et de vouloir les préserver de nouvelles sources d’inquiétude.

On pourrait croire que le silence éviterait de rendre les enfants plus stressés ou anxieux face à une telle situation. Or, ce ne serait que plus angoissant pour eux : ils sont déjà exposés aux images de la guerre, que ce soit en ligne ou à la télévision, de même qu’aux propos de leurs amis ou camarades de classe.

En somme, qu’on en parle ou non avec eux, ils en entendront parler.

Il ne faut pas perdre de vue que les enfants sont d’extraordinaires capteurs de l’anxiété ambiante. Refuser de parler du sujet ou leur dire de ne pas s’en inquiéter aurait pour effet d’invalider l’enfant qui n’a pas encore la maturité nécessaire pour comprendre de tels enjeux et pour composer avec des réalités aussi complexes. Dans un tel cas, l’enfant serait alors laissé à lui-même avec ses angoisses, et sans aide pour prendre quelque recul que ce soit face à la situation. Il demeurerait pris avec l’émotion brute d’une peur qu’il ne saurait comment gérer.

Dans ces circonstances, la présence, l’aide et l’écoute des parents sont non seulement précieuses, mais nécessaires.

En parler... de la bonne manière

S’il est bénéfique de traiter de tels sujets avec son enfant, encore faut-il s’y prendre de la bonne façon, tenir compte de son âge et de son niveau de maturité.

Avant l’âge de 9 ou 10 ans, évitons autant que faire se peut qu’il soit exposé aux images et vidéos de guerre.

Après cet âge, et lorsque l’enfant aura acquis une plus grande maturité, il vaut mieux éviter la surexposition.

Il est également important que l’enfant qui regarde un reportage sur le sujet puisse être accompagné d’un parent, le tout afin de permettre à l’enfant de partager ses craintes, son ressenti, et afin que le parent puisse répondre à ses questions.

Écouter, valider et rassurer

Lors de telles discussions, l’enfant est aussi un interlocuteur : il est donc nécessaire, avant de multiplier nos réponses et nos explications, de le questionner sur ce qu’il perçoit et comprend de la situation. Valider ses craintes, le rassurer et l’écouter sont autant de manières de l’aider à mettre des mots sur ce qu’il ressent et de l’apaiser.

Il est aussi possible de lui expliquer que le Canada est un pays pacifiste, et que ses dirigeants sont contre la guerre. De plus, les parents peuvent préciser aux enfants que la très grande majorité des pays sont contre la guerre et que ceux-ci travaillent, eux aussi, à préserver la paix dans le monde.

Il est important de mentionner aux enfants qu’il existe des facteurs de protection et qu’ils comprennent qu’ils peuvent agir de façon concrète et utile.

On peut en outre rappeler aux enfants que la paix dans le monde commence également à plus petite échelle : dans nos familles, à l’école, dans notre communauté.

En somme, que l’on peut tous être des vecteurs de paix.

Choisir le bon espace-temps

Une seule et unique conversation sur la guerre n’arrivera pas à chasser toutes ses peurs : les parents auront sûrement à revenir sur le sujet, surtout si le conflit devait se prolonger ou s’intensifier.

Il sera également important de choisir un contexte adéquat, paisible, et en marge du brouhaha du quotidien : parler de la guerre dans un moment de tension dans la maisonnée, ou encore avec les yeux rivés sur son téléphone ne donnera pas à l’enfant le sentiment d’être écouté ou entendu.

Le sentiment de sécurité

Ces temps d’arrêt, ces bulles de tranquillité en compagnie des parents permettent de fournir aux plus jeunes un sentiment de protection.

Je réitère que les enfants captent l’anxiété. Mais si leur père, leur mère ou un adulte significatif entend leurs craintes et les ramène à de justes proportions sans les minimiser ni les banaliser, la situation apparaîtra déjà moins inquiétante, car l’enfant se sentira davantage écouté, validé et protégé.

À l’inverse, une personne très émotive n’arrivera sans doute pas à persuader son enfant que la situation ne l’affecte pas.

Il faut aussi expliquer aux enfants que des personnes peuvent concevoir les choses d’une façon très différente. On évite alors de tomber dans une vision de type « tout ou rien », un clivage entre « bons » et « méchants » à grande échelle, par exemple de croire que tous les Russes souhaitent la guerre.

À l’écoute de l’enfant

Guerres, invasions, conflits armés : la race humaine est infiniment complexe, elle est capable de grandes choses, mais elle connaît aussi sa part d’ombre. Il faut mentionner à nos enfants que les situations dramatiques font l’objet d’une grande médiatisation, qu’elles sont extrêmement préoccupantes, mais qu’elles demeurent rares.

Et enfin, rappeler aux enfants qu’au quotidien, ils peuvent eux aussi travailler à cultiver la paix.