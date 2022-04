Les voir grandir

C’est certain que ça vous enquiquine un peu si vous regardez le classement de la LNH et que vous y retrouvez le Canadien au tout dernier rang. Pas très joli, mais sentiment étrange, vous aimez les voir jouer, et, pourtant, ils accumulent les revers et parviennent difficilement à déjouer les défensives adverses.

Quelquefois, ils peinent même à entrer dans le territoire rival alors qu’ils sont en avantage numérique. Le club est réellement décimé par les blessures, et en plus, on a laissé partir d’excellents joueurs pour acquérir des choix. Mais avouez qu’ils apparaissent plus sympathiques et captivants qu’il y a deux mois.

LE PLAN

C’est un sentiment nouveau à Montréal. On n’a pas vu ça souvent de façon aussi prononcée et décidée. Le temps du sang neuf, du renouveau, de la reconstruction et cette impression colle merveilleusement bien à la personnalité de « grand » frère, presque joueur-entraîneur, qu’est vite devenu Martin St-Louis. Le nouveau coach est en mission et son attitude colle à la réalité. C’est rafraîchissant, et ces ambitions, on est forcé d’y croire avec des noms comme Suzuki, Caufield, Anderson, Evans, Romanov et autres.

CONCENTRATION

Leur plan est crédible, sur la bonne voie et il ne faut pas commettre l’erreur de croire que ça pourrait aller plus vite que prévu. Repêchage, développement et patience. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Le reste de la saison, c’est un laboratoire, d’innombrables occasions de tenter des expériences constructives. Il n’y a plus d’enjeu réel et c’est le temps de découvrir pourquoi on a donné 50 tirs au but, pourquoi on est bloqués à la ligne bleue adverse, pourquoi on est incapables de se découvrir.

Comment apporter des correctifs en équipe avec un instructeur qui, déjà dans son incroyable parcours de joueur, est allé de très bas à très haut. Si ses hommes sont présentement pendus à ses lèvres, c’est qu’ils savent que Martin a des réponses aux questions. Non, il n’a jamais coaché avant, mais il a du vécu.

Des équipes ne parviennent pas à quitter les bas-fonds depuis des années.

Des clubs comme Buffalo, les Devils, l’Arizona, Detroit et même Chicago ne lèvent plus. Où sont-elles fautives ? Repêchage ? Développement ? Patience ? C’est là où Montréal n’a plus le droit de se tromper.

De l’enclave