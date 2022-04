Reboost: retrouver sa vitalité

D’emblée, le printemps est synonyme de renouveau. C’est aussi la saison où l’on souhaite sortir davantage, l’hiver étant derrière nous. Les beaux jours à l’horizon donnent certainement envie de prendre soin de soi. Dans son livre, Reboost, l’auteure et naturopathe, Natalie Pellerin, invite ses lecteurs à suivre ses pratiques énergétiques afin de gagner en vitalité.

Photo courtoisie

Le printemps est sans doute le moment tout indiqué pour penser à sa santé. Certains voudront suivre un régime ou se remettre au sport en pensant au maillot de bain qu’il faudra bientôt s’acheter sachant que celui de l’été dernier ne fera plus en raison des quelques kilos acquis durant l’hiver. On peut toujours tenter de fondre comme neige au soleil, mais cela a un prix, comme le fait de jouer au yoyo avec son poids. D’autres méthodes sont plus saines, mais peu importe lesquelles, nous savons tous qu’il s’agit d’un défi de taille.

Cure de trois semaines

Pour vous aider dans cette aventure, l’auteure propose de retrouver votre santé en 21 jours en prodiguant des conseils sur l’alimentation, des exercices à pratiquer et même des recettes à intégrer durant cette cure de trois semaines. Tout cela est très certainement efficace, mais à moins d’être un moine ou de souffrir d’anorexie, on n’aura aucune envie de mettre le tout en pratique et si l’on tente l’expérience, il y a fort à parier que la plupart d’entre nous ne pourront tenir trois semaines, car la privation n’a jamais été une expérience qui fonctionne. Se nourrir de pâtés aux herbes ou d’un potage de panais et demeurer sur sa faim n’a rien qui s’apparente au bien-être de l’esprit. En fait, plusieurs experts sont d’avis que la privation ultime est néfaste.

« Ce programme de coaching santé et vitalité est un voyage vers une plus grande clarté d’esprit et une santé rayonnant », indique l’auteure.

« C’est par l’introduction de nouvelles habitudes de vie, ainsi que par l’adoption d’une cure alimentaire à base de végétaux et de super aliments visant à nettoyer le corps que vous apporterez à celui-ci tous les nutriments dont il a besoin pour vibrer d’énergie, de vitalité et de clarté. »

Bons conseils

Ainsi, sur la multitude de conseils proposés dans cet ouvrage, l’idéal serait de changer une ou deux choses à la fois et de les mettre en pratique sur le long terme afin de vous diriger vers une meilleure santé au lieu de tenter de tout condenser en 21 jours.

Parmi les bons conseils, on retient l’idée de pratiquer un exercice physique intense au moins trois fois par semaine. La durée idéale est de 20 à 30 minutes par jour. On suggère également de toujours bien s’hydrater, 2 litres d’eau par jour sont recommandés. On insiste également sur l’idée de bien respirer et d’avoir une attitude positive. La consommation de fruits et de légumes en abondance et bien entendu une bonne suggestion.

► Natalie Pellerin est naturopathe et enseigne le yoga. On peut la suivre sur le site internet : www.unmondeorganique.com.