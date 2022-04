Se sentir écouté est important pour tout le monde

Ma chère Louise, vous avez publié la lettre que je vous avais écrite comme on envoie une bouteille à la mer, et je vous en suis très reconnaissante. J’aurais préféré une réponse différente de celle que vous m’avez donnée, mais j’avais le pressentiment qu’elle ressemblerait à ça. Il me reste maintenant à mettre les choses en branle pour obtenir un résultat. Mais quand ? Ça, je ne le sais pas parce que je ne suis pas prête !

Une femme qui doute encore

Ce n’est pas parce qu’on sollicite un conseil qu’on doit se sentir obligé de le suivre. Mais quand on sait, comme il semble que ce soit votre cas, que celui qu’on nous donne est pertinent, surtout que vous l’aviez vous-même envisagé comme solution à votre problème, il serait peut-être temps de vous questionner sur les raisons qui vous retiennent d’agir pour votre mieux-être.