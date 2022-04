«Star Académie»: Eloi reste à l’Académie

Malgré son absence sur la scène du Variété de «Star Académie», dimanche soir, Eloi Cumming a été sauvé par les votes du public, avant que Sarah-Maude ne soit protégée par les profs. Ce verdict est venu clore un Variété réjouissant, coloré et rempli de belles performances.

Les Académiciens ont eu la chance de partager la scène avec l’immense Robert Charlebois, en pleine forme. Ils ont repris quelques-unes de ses plus belles chansons, comme «Tendresse et amitié», «Lindberg», «Les ailes d’un ange», ou encore certains grands succès comme «J’t’aime comme un fou», «Entr’deux joints» et «le mur du son». Les cinq Académiciens se sont succédé en duo avec Charlebois pour leur plus grand bonheur.

Mise en danger

Sarah-Maude a ouvert les mises en danger avec une prestation impeccable sur la chanson «Laisse-moi t’aimer», de Mike Brant. «Ça m’a rappelé les grandes voix des années 60», a indiqué Gregory Charles, avant de lui octroyer une note de 10/10.

C’est en direct de l’Académie de Waterloo qu’Eloi Cummings a dû chanter pour défendre sa place. Il avait d’ailleurs reçu un kit de vêtement des stylistes, ainsi qu’une trousse de maquillage qu’il a pu utiliser grâce à un tutoriel. Avec son intensité habituelle, il a magnifiquement interprété «Double vie», de Richard Seguin. Marc Dupré a d’abord salué sa performance dans ces circonstances.

«Eloi, mon petit chat, s’est exclamée Guylaine Tremblay. Tu as un charme indéfinissable. Ce soir, tu as prouvé que tu es capable de mettre ton cœur à l’ouvrage. Bravo!

Pour sa quatrième mise en danger, Jérémy Plante a voulu se faire plaisir en choisissant une chanson qu’il connaissait bien et avec laquelle aurait du plaisir. Au lieu d’«Allumer le feu», chanson initialement sélectionnée, il a interprété «Somebody Like You», de Keith Urban, accompagné de sa guitare. Il a véritablement mis le feu à la scène. «Un artiste, lorsqu’il suit son instinct, c’est difficile qu’il se trompe, a expliqué Lara Fabian. Tu as livré une belle performance, bravo Jérémy.»

Sensualité

Pour appeler le printemps et la chaleur, les Académiciens ont fait un medley latino tout en sensualité. Julien a ouvert le numéro avec «Besame Mucho», avant que Camélia reprenne «Havana». On a également entendu «Tico Tico», «Bamboleo», «Suavemente», mais c’est véritablement Jérémy qui s’est démarqué sur «Despacito». En guise de finale, Antoine Gratton, directeur musical du Variété, a fait une apparition surprise sur «La Bamba». Il remplaçait au pied levé le chanteur Mika, qui devait participer à ce numéro, mais qui a dû annuler pour des raisons médicales.

Candidats délogés

Pour souligner la sortie de l’album «Star Académie 2022», l’ensemble des Académiciens délogés sont revenus sur la scène du Variété pour livrer quelques extraits de leurs chansons.

Mathieu Rheault s’est d’abord démarqué avec «Femme Like U». Audrey-Louise Beauséjour a livré un magnifique extrait de «De rêve en rêverie (Evergreen)», alors qu’Édouard Lagacé était tout en émotion sur «Fais-moi une place». Yannick Bissonnette Powell a été surprenant avec la pièce «Je pense encore à toi».

Au terme du numéro, les Académiciens ont reçu une plaque soulignant 25 000 copies vendues de leur album. Anne Vivien, Vice-présidente Exécutive pour la musique chez Québecor, a également annoncé que les deux finalistes de la saison seraient en tournée, à compter de mars 2023.

Visite australienne

Trois ans après avoir donné son meilleur show à vie à Montréal, Dean Lewis est heureux de venir partager sa musique avec les Académiciens, qu’il a beaucoup appréciés. Édouard Lagacé a accepté de remplacer Olivier qui devait chanter «Be Alright» avec la star australienne. Krystel a entonné «Hal a Man», et Julien a pu donner de la voix sur «Hurtless».

Au terme d’un gala très diversifié en styles musicaux, le public a choisi de sauver Eloi Cummings. En direct de l’Académie, le jeune Madelinot n’en revenait pas. «Merci au public, s’est-il exclamé. C’est vraiment le fun de recevoir des encouragements du public malgré les circonstances.» Guylaine Tremblay, Gregory Charles et Lara Fabian ont ensuite choisi de protéger Sarah-Maude Desgagné.

Les conseils avisés de Robert Charlebois

En pleine forme, Robert Charlebois était ravi du moment qu’il a pu passer avec les académiciens. «Ça me rajeunit en quelque sorte, a-t-il expliqué en entrevue dans les coulisses de l’émission. Les jeunes aiment les affaires que j’écrivais quand j’avais 25 ans, et ceux qui me suivent depuis toujours ont accès à d’autres genres de chansons. Mais la vraie force de ma jeunesse, c’est justement d’être entouré de jeunes. C’est là qu’est l’énergie, la force et la pureté.»

Le chanteur aurait eu bien des choses à raconter aux Académiciens. «Ils ne savent pas qu’en sortant d’ici, la vraie école commence. Même moi, j’apprends encore des choses en venant ici. Mais il ne faut pas qu’ils s’imaginent savoir déjà quelque chose en sortant d’ici, mais ça va être un outil merveilleux s’ils savent s’en servir.»

Mais s’il n’y a qu’un seul conseil à retenir, c’est de savoir bien s’entourer. «Fais attention aux gens que tu rencontres, car toute la vie est basée sur des rencontres. En même temps, il y a quelque chose qui ne s’apprend pas, c’est le charisme. Tu l’as ou pas, mais il n’y a pas d’école pour l’apprendre.»

En direct de l’Académie

Le plateau du Variété est resté connecté avec le manoir de Waterloo où les deux Académiciens, Eloi et Olivier, étaient en isolement en raison de tests positifs à la Covid-19. Eloi a donné de ses nouvelles en début d’émission. «Ça va bien, a-t-il annoncé depuis la salle de cours aménagé pour l’occasion. J’ai une petite toux surgie de nulle part, mais je me sens prêt pour ma performance.» Même s’il était tout seul dans la pièce, il a su plus tard trouver l’énergie pour livrer une très belle performance.

Marc Dupré a aussi parlé avec Olivier, en isolement dans une chambre de l’Académie où il regardait le Variété à la télévision. En forme, il a toutefois expliqué que le fait de ne pas être sur le plateau lui rappelait combien il voulait faire ce métier dans la vie et que ça lui manquait.

Ils poursuivent l’aventure

Olivier Bergeron, 20 ans, Kedgwick (N.-B.)

Julien Charbonneau, 23 ans, Montréal

Krystel Mongeau, 25 ans, Sherbrooke

Camélia Zaki, 17 ans, Sherbrooke

Sauvé par le public

Eloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Sauvée par les profs

Sarah-Maude Desgagné, 23 ans, Amos

La quotidienne de «Star Académie» est présentée, du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA.