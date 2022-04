Un cuisinier français lance un restaurant mobile

Après avoir travaillé dix ans en restauration traditionnelle, un cuisinier français a lancé son concept de restaurant mobile et traverse le pays à la rencontre de ses clients et de saveurs locales.

«J’ai pris les dix années de restauration que j’ai faites et j’ai enlevé tout ce que je n’ai pas aimé. J’ai fait ce que je voulais refléter dans ma cuisine», souligne Loïs Desfarges, propriétaire du Loïs Bus.

Après des années de travail comme sous-chef à Québec, il cherchait à être davantage en contact avec la clientèle. Il souhaitait aussi offrir un service sans pression et choisir chaque ingrédient au menu.

C’est en mars 2020 qu’il a acheté un autobus scolaire et a entrepris six mois de travaux pour le transformer en restaurant mobile équipé d’une cuisine professionnelle, d’une chambre et d’une salle de bain.

Marie-Pier Roy

Il a fait la menuiserie, l’électricité et la plomberie lui-même après avoir écouté des « milliers et des milliers » de vidéos.

Le cuisinier de 26 ans habite l’autobus à l’année, puisque le véhicule est complètement autonome grâce à des panneaux solaires et à une isolation adéquate pour l’hiver.

Il se déplace maintenant dans plusieurs régions comme le Saguenay, la Gaspésie et l’Estrie chez des producteurs agricoles ou chez des clients. Il utilise des ingrédients locaux et de saison et accueille les groupes dans une bulle chauffée.

Il est actuellement à la Cité Agricole à Saint-Augustin-de-Desmaures, où il a élaboré un menu à partir d’ingrédients sur place comme la courge et l'érable​.

Changer de vie

«Un moment donné j’étais un peu fatigué de faire six à sept jours sur sept à 70 heures semaines et de travailler dans un sous-sol. Je voulais voyager, découvrir le Québec et avoir mon entreprise», explique celui qui s’est installé ici il y a six ans.

M. Desfarges a fait une croix sur la stabilité du salaire au profit de la «qualité de vie». Il travaille pour lui-même et peut changer son menu comme bon lui semble, en plus d'être en contact avec ses clients.

«J’aime tellement ça et c’est tellement une passion que je n’ai pas l’impression de travailler», confie-t-il.