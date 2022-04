Une sortie du placard sans conséquences malheureuses

Je suis une mère québécoise assez âgée qui a eu trois enfants qui ont fait mon bonheur. J’ai le goût de faire œuvre utile en racontant un pan de ma vie pour aider d’autres mères à soutenir leur enfant gai dans sa sortie du placard.

Rapidement dans son enfance, je me suis rendu compte que mon plus jeune était différent des autres garçons de son âge, et plus spécifiquement de son frère. Même s’il était assez sportif, il s’intéressait beaucoup plus à toutes les choses que je faisais dans la maison. Que ce soit la cuisine, le repassage, la couture, mais surtout, la façon dont j’aménageais notre intérieur, tout comme l’aménagement de nos plates-bandes en été.

Mon mari, un homme d’affaires d’une certaine importance dans la région, était souvent absent. C’était moi alors qui assumais la responsabilité d’élever nos enfants et de voir à tout ce qui touchait à l’entretien de la maison. C’est donc vous dire que pendant l’enfance de notre fils, son père n’a jamais pris conscience de sa différence, et j’avoue avoir pensé secrètement que c’était tant mieux, car je crois qu’il aurait plutôt mal pris la chose s’il y avait été confronté de but en blanc.

Comme les liens entre mes enfants étaient tissés serré, je me suis servi de la solidité de leur affection mutuelle pour mener une campagne de valorisation de mon cadet. Quand vers la fin de l’adolescence il m’a fait savoir de façon subtile mais claire quels étaient ses centres d’intérêt, je me suis permis de le mettre en garde de se confier à n’importe qui avant d’être certain de la droiture de la personne à qui il s’adressait.

À force de jasettes subtiles avec lui, il a fini par cracher le morceau, et par me dire qu’il craignait la réaction de son père. Je lui ai alors conseillé de mettre son frère et sa sœur dans le coup, en leur faisant la même confidence qu’à moi pour s’assurer de leur soutien. Ce qu’il a fait, pour se faire répondre qu’ils le savaient depuis toujours.

Ce n’est qu’au début de la vingtaine, à la faveur d’une sortie de pêche de mes trois hommes, que mon fils a osé s’ouvrir à son père devant son frère. Le reste a peu d’importance, car en dépit du choc de la nouvelle, l’équipe de défense était prête à aider son plus faible.

Mon mari est décédé, non seulement en admirant le parcours de vie de son plus jeune, mais en ayant accepté dans notre clan le conjoint de ce dernier. Comme quoi le calcul que j’avais fait valait la peine. Avis aux intéressés.

Une mère encore fière d’elle quelques décennies plus tard

Vous avez de quoi être fière. Certains diront que votre fils a bénéficié de conditions idéales pour faire son coming out, mais c’est quand même vous qui les avez créées, ces conditions idéales. Espérons que votre témoignage en inspire d’autres.