10 chalets à louer à Sandbanks

C'est le moment idéal pour planifier vos vacances d’été 2022!

Le parc provincial Sandbanks est un parc provincial de l'Ontario situé dans le comté du Prince Edward, à l'est de Kingston. Ce parc est populaire pour ses grandes plages de sable et la plus grande formation de dunes et de bancs de sable en eau douce au monde. C'est une destination incontournable à découvrir pour vos vacances d'été!

Voici quelques hébergements Airbnb qui sont près de Sandbanks.

Voici 10 Airbnb qui donnent le goût de visiter Sandbanks :



1. Suite à Westlake 25

Prince Edward, Ontario, Canada

Une belle suite indépendante avec enregistrement automatique. À 15 minutes du centre-ville de Picton. À distance de marche de la plage des Dunes au parc provincial Sandbanks.

Place de parking et Sandbank's Pass inclus.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 160$

Réservez ici



2. Bear's Cabin Loft confortable au bord de l'eau sur le lac de l'Ouest

Prince Edward, Ontario, Canada

Bear' s Cabin est un espace spécial situé sur l'île de Sheba, une péninsule surplombant les bancs de sable historiques sur le lac West.

Les clients ont accès au bord du lac avec quai, feu de camp parmi les chênes, une terrasse complète avec chaises longues, parking et pelouse avant.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 210$

Réservez ici

3. Sandbanks Park Cottage on East Lake



Cherry Valley, Ontario, Canada

Ce chalet est idéal pour les petites familles ou les couples en vacances.

«Notre vue de millions de dollars à des prix familiaux nous a fait tomber sous le charme de Sandbanks il y a 12 ans. Et maintenant, nous sommes heureux de partager cette expérience avec d'autres personnes.»

Jusqu’à 5 personnes / À partir de 240$

Réservez ici

4. Sandbanker

Prince Edward, Ontario, Canada

Situé au bord du magnifique lac de l'Ouest à proximité du parc provincial Sandbanks, SANDBANKER est une location lumineuse, ouverte et familiale avec toutes les commodités modernes. Ce charmant gîte est proche des plages, des caves primées, des restaurants, des bars et des sentiers pédestres/cyclables. À 5 min des bancs de sable.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 245$

Réservez ici

5. The Spruce Family Cottage

Cherry Valley, Ontario, Canada

Cottage accueillant bien situé, entre Picton et Sandbanks. Endroit tranquille pour se reposer, la maison offre toutes les commodités et la passe d’entrée pour le parc est bien utile.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 245$

Réservez ici

6. Cottage Swan Cove

Cherry Valley, Ontario, Canada

Niché sur les rives du lac East, Swan Cove Cottage ravira vos sens. Chalet confortable nouvellement construit, avec son magnifique porche vitré donnant sur notre crique privée, se trouve à seulement quelques minutes du parc provincial Sandbanks.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 250$

Réservez ici

7. Prince Edward County Cottage Escape near Sandbanks

Cherry Valley, Ontario, Canada

Cette petite maison mobile est le parfait endroit si vous désirez profiter de Sandbanks sans être en camping et sans vouloir payer le gros prix. L’endroit est petit mais très propre et possède tout ce qui faut pour passer un beau séjour! Le site sur lequel se trouve la maison possède plein d’attraits comme un lac, une plage et une piscine ce qui permet de pouvoir profiter de l’extérieur pour les journées où on ne veut pas se rendre à Sandbanks.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 315$

Réservez ici

8. Dunesview Beach House at Sandbanks

Prince Edward, Ontario, Canada

Cette cabane sereine au bord du lac se trouve à côté de notre maison sur le lac de l'Ouest, à quelques pas des dunes de sable de renommée mondiale du parc provincial Sandbanks. C'est l'escapade 3 saisons parfaite pour les adultes actifs, offrant la possibilité de faire du vélo, de nager, de pagayer ou simplement de se détendre tout en profitant de vues et de couchers de soleil spectaculaires.Un permis de véhicule du parc provincial Sandbanks est à votre disposition si vous souhaitez explorer le parc et sa grande plage publique.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 265$

Réservez ici

9. Sandbanks East Lake crossing

Cherry Valley, Ontario, Canada

Bienvenue sur les bancs de sable! Votre destination pour le calme et la sérénité avec tous vos besoins de plein air à portée de main. Vous êtes entouré de lacs, de sentiers, de parcs et de forêts. Pour un après-midi amusant, la plage n'est qu'à quelques pas. Visitez un certain nombre de caves du comté ou dînez en ville. Profitez de cette maison de campagne de trois chambres à coucher qui vous fera oublier votre mode de vie chargé.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 585$

Réservez ici

10. The West Lake Local

Prince Edward, Ontario, Canada

Situé à quelques minutes de la plage de Sandbanks (laissez-passer inclus dans votre séjour) et à quelques minutes en voiture des brasseries et des établissements vinicoles locaux, c'est l'emplacement idéal pour explorer tout ce que le comté a à offrir! Profitez d'une boisson et d'un barbecue sur le pont arrière et asseyez-vous autour du feu de camp la nuit.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 210$

Réservez ici