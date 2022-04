7 expériences incontournables pour découvrir les charmes de Sept-Îles

Et si vous combiniez délices de la mer, plages de sable fin, activités nautiques et découverte de la culture innue? Cap sur Sept-Îles, petit bijou de la Côte-Nord bordé par le majestueux fleuve Saint-Laurent, pour des vacances estivales sous le signe du plaisir pour petits et grands!

Notre belle province n’a jamais suscité autant d’attention sur le plan touristique et c’est tant mieux. Parmi les villes où le soleil est souvent au rendez-vous, on retrouve la ville de Sept-Îles, une destination qui plaira à coup sûr aux familles en quête d’aventure et de plein air.

Des bonnes adresses gourmandes aux activités qui vous permettront d’accéder à la nature abondante de la région, voici 7 expériences à ne pas manquer lors de votre séjour!

1. Naviguer à la découverte de l’archipel de Sept-Îles

Mathieu Dupuis

Saviez-vous que la ville tient son nom des sept îles qui lui font face et qui abritent des trésors naturels fascinants? Différents bateliers tels que Les Croisières du Capitaine, Croisières Sept-Îles et Excursions G.W.D proposent des excursions en zodiac afin d’explorer l’archipel.

Ne manquez pas la chance de découvrir ce magnifique environnement favorable à l’observation des baleines, des phoques et des oiseaux migrateurs. De plus, chaque île possède son caractère distinctif, alors n’hésitez pas à approfondir la découverte de l’une d’entre elles.

L’île Grande Basque: pour la nature à l’état brut, l’accès à 12 km de sentiers pédestres, le camping sauvage, les plages isolées et le panorama magnifique sur l’archipel.

L'île Grosse Boule: pour passer la nuit dans une yourte et découvrir les techniques de l’élevage marin à la Ferme Maricole Purmer qui cultive la moule, le pétoncle et quelques variétés d’algues comestibles.

2. Profiter d’activités variées au Centre plein air du lac des Rapides

Dans cette zone aménagée, vous pouvez vous baigner en toute tranquillité d’esprit grâce à la présence de sauveteurs certifiés. Des canots, kayaks, pédalos et planches à pagaie sont disponibles à la location au Centre plein air du lac des Rapides pour vous permettre d’explorer la beauté naturelle de ce site.

Vous préférez la randonnée? Des sentiers aménagés vous permettront de vous dégourdir les jambes et de vous récompenser avec la vue sur le fleuve!

3. Savourer un festin de fruits de mer

Courtoisie Tourisme Sept-Îles

Rien de mieux que de déguster des poissons et fruits de mer fraîchement pêchés et apprêtés! Sept-Îles est une destination de prédilection pour les amateurs de produits de la mer. Voici une sélection de bonnes adresses:

Le casse-croûte du Pêcheur: pour une guédille au crabe et aux crevettes à déguster dans une cage de homard géante.

Chez Omer: pour un classique club sandwich au crabe et une ambiance conviviale.

Poissonnerie Fortier: pour acheter des bourgots marinés et des pétoncles de Minganie à savourer lors d’un pique-nique sur la plage.

4. S’imprégner de la culture innue

JB Film - TSÎ

La ville de Sept-Îles est voisine des réserves d’Uashat et de Maliotenam. La culture du peuple innu est donc à l’honneur dans différents établissements de la région, dont le musée Shaputuan, le site traditionnel Innu de la rue DeQuen et la boutique d’artisanat Atikuss.

Profitez de votre séjour pour en apprendre davantage sur les croyances et les traditions de ce peuple autochtone incluant les techniques de chasse, l’art du tissage, la danse traditionnelle ainsi que la fabrication de raquettes, de tambours et de capteurs de rêve.

5. Admirer le coucher de soleil

La rumeur veut qu’un séjour à Sept-Îles permette d’observer les plus beaux couchers de soleil de la province. Difficile de la contredire, puisque le ciel se donne en spectacle sur le compte Instagram de nombreux Québécois qui ont osé s’aventurer sur la Côte-Nord.

Pour profiter de cette mise en scène majestueuse, rendez-vous à la plage Val-Marguerite, à la promenade du Vieux-Quai ou au parc Aylmer-Whittom. Chaque soirée de votre séjour à Sept-Îles vous invite à un nouveau spectacle!

6. Goûter la cuisine locale

Courtoisie Tourisme Sept-Îles

À Sept-Îles, les trésors de la mer et de la terre se rencontrent dans la création de plats savoureux. Les amateurs de bière et de vin seront également comblés. Plusieurs établissements de la région valent le détour, dont:

Edgar Café Bar: fromages fins, charcuteries, rillettes et terrines à déguster avec vue sur le fleuve.

Le Bavard et l’Ivrogne: planches à partager, mac’n cheese, cavatellis aux escargots à accompagner d’une belle carte des vins.

Microbrasserie La Compagnie: une belle sélection de bières – mention spéciale pour la Pointe aux Basques – pour se rafraîchir à la plage ou sur la grande terrasse de l’établissement.

7. Retracer l’histoire au Musée régional de la Côte-Nord

JB Film - TSÎ

Fraîchement rénové, ce musée renferme des objets historiques originaux qui commémorent plus de 8 000 ans d’histoire. Le billet d’entrée peut être combiné à celui de la visite du Vieux-Poste!

Les enfants vont adorer découvrir la reconstitution partielle du poste de traite de fourrures qui fut dirigé par les Français et les Anglais à partir du 17e siècle. L’établissement permet d’illustrer la rencontre entre deux peuples: les Innus et les Euro-Canadiens.

Cet été, laissez-vous surprendre par des vacances familiales à Sept-Îles! Vous reviendrez totalement charmé de ce séjour sur la Côte-Nord entre nature, culture et gastronomie.