À la recherche de la recette magique

AUGUSTA | Installé sur le podium à 17 h 40 en aval du majestueux pavillon de l’Augusta National, lundi en fin d’après-midi, Mackenzie Hughes contemplait la mythique propriété s’étalant devant ses yeux. À 31 ans et à son troisième passage à Augusta, il se pince encore.

« Regardez tout ce que l’on voit à l’horizon avec le soleil qui baisse au loin », nous lance-t-il, ébahi par le spectacle naturel en regardant tout droit en direction du fameux Amen Corner.

« On ne pense pas que cet endroit est réel tellement il est magnifique. Mais il l’est, ajoute-t-il avec un très large sourire. Nous y avons joué au golf par une merveilleuse journée. C’est fabuleux. »

Pour le Canadien comptant une victoire sur le circuit de la PGA, rien ne peut égaler ce pèlerinage à Augusta pour le Tournoi des Maîtres. Aucun tournoi n’y est comparable. Les majeurs inclus.

Nerf de la guerre

Et bien que Hughes puisse modérer ses impressions sur cet endroit où il a joué 80 (+8) en deuxième ronde de l’édition 2017, il n’en est pas question.

Même s’il n’y a jamais brisé la normale, il cherche à trouver la recette pour le faire. L’an dernier, il a pris le 40e rang en raison d’une ronde finale de 76 (+4) qui lui a fait perdre de précieux échelons.

Il fallait le voir à l’entraînement, dimanche et lundi, à la recherche du « secret de la Caramilk ». Il a bûché autant autour des verts que sur les surfaces parfaites. Il souhaitait ajouter de la précision à ses lignes.

À Augusta, le jeu court se veut le nerf de la guerre. Bien que ce mythique parcours ait allongé depuis plusieurs années et qu’il atteigne maintenant 7510 verges, la précision avec les fers et la maîtrise du fer droit sont les clés.

Hughes figure parmi les meneurs du circuit de la PGA sur les verts cette saison. Il apparaît au neuvième rang quant aux coups gagnés sur le plateau lorsqu’il est sur les verts (0,73) et au 19e rang quant au nombre de roulés par vert (1,71).

La touche parfaite

Mais encore, les surfaces de l’Augusta National sont particulières. Il souhaite y améliorer son instinct.

« Il faut garder ça simple et éviter de trop réfléchir. Il faut aussi avoir confiance en ses moyens, explique-t-il. Si je suis mon instinct et que j’ai de bonnes sensations, je peux avoir une bonne imagination et une bonne touche. C’est la clé par ici. »

« Plus que tout autre endroit, ce parcours identifie les meilleurs golfeurs sur les verts. On exécute des roulés qu’on ne voit pas ailleurs sur le circuit. Sur de courtes distances, ils peuvent être super rapides et “cassés” énormément ou à plusieurs endroits. Ils peuvent aussi être plus lents et “cassés” soudainement. »

« Il y a de l’art là-dedans à mon avis. C’est définitivement à mon avantage. »

Hughes veut surtout éviter de se casser la tête en poussant trop loin ses lectures des surfaces. Il souhaite libérer son esprit. Depuis peu, il dit éprouver certaines difficultés. C’est pourquoi il doit se simplifier la vie.

« Je dois faire confiance à ma première lecture et ne pas trop m’en faire. Je suis au mieux quand je fais confiance à mon instinct. J’essaie de retrouver toute ma créativité. »

tradition

C’en est rendu une tradition. Depuis le retour en forme de Mike Weir, champion du Masters en 2003, les Canadiens se regroupent en ronde d’entraînement.

Lundi, Hughes et Weir ont démarré sur l’aller tandis que Corey Conners les a rejoints sur le retour. À 51 ans, le gaucher peut encore suivre les jeunots commençant la trentaine et frappant à un mille devant.

Il peut surtout leur refiler de précieux conseils à propos des endroits à privilégier, ceux à éviter et les angles d’attaque.