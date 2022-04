Broncos: les conseils de Peyton Manning à Russell Wilson

S’il y a quelqu’un qui peut comprendre ce qui vit le quart-arrière Russell Wilson, c’est bien Peyton Manning.

Il y a quelques semaines, le pivot de 33 ans a été échangé aux Broncos de Denver, et ce, après avoir passé les 10 premières campagnes de sa carrière avec Seahawks de Seattle.

Manning a vécu une situation très similaire, ayant rejoint les Broncos pour les quatre dernières années de sa carrière après avoir disputé 13 saisons avec les Colts d’Indianapolis.

«J’ai parlé avec Russell à plusieurs reprises et nous avons eu des conversations sur quelques éléments qui m’ont aidé dans ma transition avec une nouvelle équipe», a révélé Manning au quotidien The Denver Post.

«Je crois que ce sont des choses pouvant aider quiconque faisant le saut, spécialement après avoir été au même endroit pendant un long moment. J’ai aussi eu des conversations avec l’entraîneur-chef [Nathaniel] Hackett à propos de plusieurs éléments qui m’ont aidé et qui m’ont nui. Je pense que ça peut permettre à Russell de connaître du succès dès sa première année ici.»

Avec les Broncos, Manning a atteint les éliminatoires à toutes ses saisons, a participé deux fois au Super Bowl et a remporté les grands honneurs une fois.

Le légendaire quart-arrière croit que Wilson a les habiletés pour connaître autant de succès que lui avec le club de Denver.

«C’est son leadership et son éthique de travail, a répondu Manning, quand il a été questionné sur ce qui l’impressionnait du nouveau venu chez les Broncos. Il a aussi énormément d'aptitudes et de talent sur le terrain. Sa capacité de sortir de la pochette protectrice et aussi de décocher des passes pendant qu’il se trouve dans celle-ci, c’est quelque chose d’unique. Il va travailler très fort pour être sur la même longueur d'onde que ses nouveaux receveurs.»