Dans la bonne direction

Il y a moins d’un an, le Canadien et le Lightning s’affrontaient dans le cadre de la grande finale pour l’obtention de la coupe Stanley.

On avait prévu la présence du Lightning, par contre, on se demandait ce que le Canadien venait faire dans cette grande célébration. Mais, ce qui m’a surtout frappé lors du match de samedi dernier, c’est comment une organisation peut, en moins de onze mois, se retrouver dans l’obligation de faire un virage complet pour relancer l’entreprise qui se dirigeait à pleine vitesse dans un cul-de-sac.

Après tout, Shea Weber, Jeff Petry et Ben Chiarot composaient le fameux quatuor de défenseurs avec Joel Edmundson. Et il y avait Carey Price devant le filet.

Samedi, le Canadien s’est présenté devant les champions en titre avec un nouveau visage, particulièrement la brigade défensive. Est-ce celle que l’on verra pendant plusieurs saisons ?

Il y a de fortes possibilités.

Et ce qu’il y a d’encourageant dans le processus adopté par les décideurs de l’organisation, c’est que les jeunes joueurs sur qui on a placé de grands espoirs, justement, montrent des signes que l’organisation se dirige vers la bonne direction.

Comme vous tous, j’avais hâte de voir Jordan Harris.

Le talent

C’est un défenseur dont on nous vante le talent depuis déjà quelques années. Les rapports ou encore les analyses disaient qu’il était un excellent patineur, qu’il avait une très bonne vision du jeu, qu’il prenait rapidement les informations.

Les décideurs croient qu’il occupera une place dans le groupe des quatre premiers défenseurs dans un avenir rapproché.

Samedi, on lui a fourni une première opportunité de s’adapter au jeu plus rapide, plus intense de la Ligue nationale.

Et il n’a pas déçu.

Martin St-Louis a su l’utiliser dans les bons moments. Il lui a confié également des missions importantes comme d’affronter la puissante machine offensive du Lightning. Quand Nikita Kucherov, Steven Stamkos et Brayden Point se présentent dans la zone offensive, on sonne l’alarme.

Il y a un danger évident.

Il n’a jamais paniqué, au contraire.

« Dès sa première présence, affirmait le vétéran Edmundson, après le match, il n’a pas donné l’impression qu’il disputait un premier match dans la Ligue nationale. »

Il a relancé l’attaque de son équipe avec beaucoup d’aplomb.

On dit souvent qu’un match ne fait pas une saison. C’est juste.

Mais, le plus important, c’est justement de ne pas laisser planer le doute. Sur ce plan, il a réussi.

L’effort au boulot

L’arrivée de Harris, les efforts déployés par Justin Barron pour convaincre les décideurs qu’il a sa place au sein de la brigade défensive et la présence au camp d’entraînement de Kaiden Guhle laissent présager un avenir prometteur.

Ne reste plus qu’à dénicher un autre bon vétéran pour accompagner David Savard et Edmundson et jouer le rôle de mentor.

Au chapitre des priorités, on va surveiller de très près le dossier Carey Price.

Il a repris l’entraînement. A-t-il une chance de disputer quelques matchs d’ici le 29 avril alors que le Canadien complétera une saison remplie de rebondissements et marquée par des résultats empêchant de participer au tournoi printanier, un an après avoir atteint la finale de la Coupe Stanley ?

Kent Hughes disait la semaine dernière qu’il n’avait aucune idée si Price jouerait quelques matchs. Est-il besoin de préciser que les décideurs du Canadien aimeraient bien le voir à l’œuvre afin d’avoir une évaluation précise à savoir si la blessure à son genou est parfaitement guérie ?

Présentement, il y a des interrogations qui demandent des réponses.

Entre-temps, cette équipe s’attire de plus en plus la faveur des partisans.

On aime l’enthousiasme des joueurs. On apprécie l’effort déployé. On reconnaît cet engagement même si la saison n’a plus aucune importance.