Des rêves à réaliser avant la fin

Un homme de 55 ans souffrant de la sclérose latérale amyotrophique partira trois semaines dans le désert de l’Arizona pour réaliser son rêve d’observer et de photographier la faune locale, avant que la maladie ne l’en empêche.

En novembre 2020, le doute s’est installé dans l’esprit de Steeve Baker. Sans raison apparente, l’enseignant en biologie du cégep de Sainte-Foy a commencé à éprouver des difficultés d’élocutions lors de ses cours, qu’il a d’abord attribuées à la fatigue.

Mais le symptôme s’est aggravé quelques semaines plus tard et son bras gauche ne répondait plus comme avant. Le diagnostic est finalement tombé en avril 2021.

L’homme de 55 ans souffre de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neuromusculaire incurable qui entraîne la paralysie progressive du corps. La mort survient habituellement deux à cinq ans après le diagnostic.

« Pendant plusieurs mois, j’ai vu mon corps se dégrader petit à petit. J’ai espéré avoir la maladie de Lyme, le cancer ou même la sclérose en plaques tellement ce diagnostic-là m’effrayait », raconte Steeve Baker.

Une vieille liste dépoussiérée

Mais une fois le choc de la nouvelle encaissé, M. Baker s’est vu « animé d’une urgence de vivre de beaux moments ».

Amateur de biologie et de photographie, il avait rédigé une liste d’endroits rêvés à visiter pour observer la biodiversité locale, avec son ami Éric Le Bel, alors qu’ils étaient à l’université.

Après avoir laissé cette liste accumuler la poussière durant plusieurs années, les deux hommes ont décidé qu’il était temps de s’y pencher, avant que la maladie ne prenne le dessus.

« On s’est dit que c’était le moment ou jamais d’en profiter », souligne M. Le Bel, qui a accompagné son ami à l’île Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, pour y photographier plus de 300 espèces d’oiseaux l’été dernier.

Tout en haut de cette liste se trouve le désert de l’Arizona, où le duo se rendra dès les prochains jours pour une durée de trois semaines. Ils feront des excursions sur cinq sites stratégiques pour prendre des clichés.

Faire preuve d’ingéniosité

Mais ce périple s’annonce particulièrement ardu, en raison de la SLA de M. Baker qui gagne du terrain. Il doit désormais se déplacer à l’aide d’un déambulateur, il n’a plus de force dans les bras et sa déglutition est rendue difficile.

« On va devoir faire preuve d’ingéniosité et composer avec ça. Une chance que j’ai un assistant au grand cœur pour m’aider ! » lance en riant l’enseignant en biologie.

Si tout se passe bien, le duo compte ensuite se rendre dans les prochains mois à la Pointe-Pelée, un parc national du sud de l’Ontario reconnu pour sa variété d’oiseaux.

Qu’est-ce que la SLA ?

◆ Une maladie neuromusculaire qui entraîne progressivement la paralysie du corps.

◆ Aussi appelée « maladie de Lou Gehrig », en mémoire du joueur de baseball qui en est décédé.

◆ Frappe 2 personnes sur 100 000.

◆ 2500 à 3000 personnes en sont atteintes au Canada.

◆ Aucun traitement n’existe actuellement.

◆ Se déclenche habituellement entre l’âge 40 ans et 75 ans.

◆ La mort survient deux à cinq ans après le diagnostic.

◆ Il s’agit de la maladie neurologique causant le plus de décès au pays.

Source : Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec