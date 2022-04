Devenir un «vrai» parti d’ici 2025, l’objectif d’Ensemble Montréal

Après avoir servi de véhicule pour Denis Coderre au cours des trois dernières élections, Ensemble Montréal veut revoir ses façons de faire afin de devenir un «vrai» parti. Un coup de volant qui débutera par le remboursement de son importante dette.

«On va mettre en place un parti où un nouveau chef va subir le parti, et non pas où le parti va subir un nouveau chef», a expliqué Aref Salem, chef intérimaire d’Ensemble Montréal, au cours d’une entrevue accordée à l'occasion du dévoilement des états financiers du parti.

Ensemble Montréal avait été fondé en 2013, sous le nom «Équipe Denis Coderre pour Montréal». En 2017, à la suite de la défaite électorale, Lionel Perez en avait été nommé chef intérimaire, jusqu’au retour de M. Coderre, au printemps 2021. Depuis sa retraite, M. Salem en a pris la direction.

«On ne se le cachera pas, c’était un parti en attente de l’arrivée d’un sauveur», a admis M. Salem, qui a déploré l’absence passée de débats sur les enjeux «profonds». Il précise que, maintenant, Ensemble Montréal sera davantage dans «l’action».

Cela passera notamment par l’établissement d’une plateforme, la mise en place de «structures» permettant les débats d’idées et la création d’associations dans les 19 arrondissements.

«On ne viendra pas en improvisant à la dernière minute, en disant qu’on va monter une campagne électorale en 6 mois. On est en train de la monter en 4 ans», a révélé M. Salem, dans une critique des anciennes manières de faire. «Ce sera un parti où, en 2025, pour ceux qui veulent se présenter, il y aura un encadrement et des règles à respecter.»

Des changements qui, il l’espère, permettront au parti de renverser la vapeur et de renouer avec l’électorat.

«Malheureusement, dans la dernière campagne électorale, on avait une très bonne plateforme futuriste, croit-il. Le problème, c’est que la campagne s’est déroulée autour de Denis Coderre et de sa personnalité, et qu’on n’a pas pu vendre nos idées à la population.»

Dette

Depuis plusieurs années, Ensemble Montréal traîne une dette importante; elle s’élève à 764 920$ présentement. Le parti attend toutefois un remboursement du Directeur général des élections, qui fera en sorte qu’elle s’élèvera à 481 600$ au bout du compte.

Il s’agit d’une augmentation par rapport à pareille date l’an dernier, alors qu’elle s’élevait à 427 387$.

«On a encore une dette, mais elle est très gérable et on a un plan d’action qui est strict pour rembourser toutes nos obligations. On est en bonne voie de réussir», estime Sébastien Lachaine, directeur général du parti. Il rappelle qu’en 2017, le parti avait près de 800 000$ de dettes. «On n’est pas dans les mêmes eaux du tout.»

Le parti prévoit d'organiser «beaucoup» d’événements de financement, ainsi qu’une restructuration, pour pouvoir sortir de l’endettement.

«Avec le plan de redressement mis en place, on devrait atteindre le zéro dette d’ici deux ans et demi», a anticipé M. Salem.

En outre, dans la dernière année, Ensemble Montréal a recueilli 607 000$ en dons et 22 000$ en adhésions. Un «record absolu» pour le parti.

Une lancée sur laquelle il veut bâtir pour la prochaine année. «On est même en avance sur notre objectif. En trois mois, on a ramassé presque 50% de notre objectif. Si on continue comme ça, on aura une autre année record en dehors des élections», s’est enthousiasmé M. Salem.