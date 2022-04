Financement record pour le parti de Valérie Plante

L’année électorale municipale a souri à Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, qui a obtenu un financement record en 2021.

Au total, le parti a obtenu 462 600 $ en dons de la part de 3381 donateurs, comparativement à 158 110 $ de 1711 personnes en 2020.

«Quand on regarde d’où on est parti en 2017, on s’était donné un objectif d’avoir une campagne pleinement financée, c’est fantastique. Surtout pour un parti de gauche, populaire», a réagi Guedwig Bernier, président de Projet Montréal, en entrevue téléphonique lundi dans la foulée du dévoilement des états financiers des partis politiques par la Ville.

Selon lui, le parti s’était donné comme objectif de pouvoir supporter l’ensemble de ses 103 candidats. «En 2017, on avait un écart d’environ 500 000 $ avec l’autre équipe. On n’était pas en mesure de supporter l’ensemble de nos candidats de la même façon dans tous les arrondissements», s’est-il remémoré.

Projet Montréal termine l’année financière avec des actifs nets de 349 323 $. Il compte également près de 500 membres de plus qu’à pareille date l’an dernier.

Pour M. Bernier, le succès du parti s’explique par la proximité qu’il entretient avec ses électeurs. «Les gens se sont sentis concernés à travers les différentes réalisations qu’on avait faites», a-t-il analysé.

Par ailleurs, le parti commence à créer des associations locales, même dans les arrondissements où il n’a pas d’élu, une nouveauté selon le président de Projet Montréal.

«Ce sont les membres qui nous le demandent, c’est une suite logique de la manière dont la dernière campagne s’est déroulée. On est très fier de ça et on va les supporter pour s’assurer qu’on soit fort partout sur l’île», a-t-il expliqué.

Ensemble Montréal a également battu ses propres records, obtenant 607 000 $ de dons. Le parti a toutefois une dette qu’il estime actuellement à 481 600 $.