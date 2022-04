La retraite sportive pour Laurence Vincent Lapointe

Double médaillée des Jeux olympiques de Tokyo, la canoéiste Laurence Vincent Lapointe a annoncé sa retraite de la compétition, lundi.

La détentrice de 13 titres mondiaux dit quitter son sport avec le sentiment du devoir accompli. Après avoir été accusée de dopage, puis blanchie, la Québécoise avait décroché l’argent à l’épreuve individuelle du 200 mètres et le bronze au C-2 500 m au Japon.

«Gagner deux médailles olympiques relève de l’exploit. J’ai tout donné pour ces Jeux olympiques, autant physiquement, mentalement qu’émotivement. Aujourd’hui, il est temps pour moi de passer à autre chose, car j’ai le sentiment d’avoir réalisé mon rêve et atteint mon objectif ultime dans le sport, a-t-elle affirmé dans un communiqué diffusé par l’agence Marie-Annik L’Allier. Je suis super fière de mon parcours, de mes réalisations et de la personne que je suis devenue grâce aux apprentissages faits au fil des années. Je suis aussi particulièrement fière d’avoir participé au développement du volet féminin de mon sport que j’ai tant aimé. Je laisse donc ma vocation d’athlète de haut niveau pour me concentrer sur ma prochaine carrière, celle de physiothérapeute.»

En août dernier, Vincent Lapointe disait qu’il était trop tôt pour décider si elle allait tenter sa chance aux Jeux de Paris en 2024.

«Après deux années extrêmes, j’ai besoin d’un moment pour me ressourcer, a-t-elle dit. Deux jours avant ma première course à Tokyo, j’ai aussi reçu une autre bonne nouvelle : j’ai été acceptée en physiothérapie [à l’Université de Montréal]. C’est le programme de mes rêves», avait-elle déclaré à l’Agence QMI.

Outre ses médailles aux Mondiaux et aux Olympiques, la femme de 29 ans a mis la main sur l’or au C-1 200 m des Jeux panaméricains 2015, entre autres.