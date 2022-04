La rue partagée «n’est pas négociable», répète Marchand

Pour permettre l’insertion du tramway dans Montcalm, une rue partagée de 500 mètres sur le boulevard René-Lévesque est un élément «pas négociable» du mégaprojet, a réitéré Bruno Marchand, qui craint des coûts supplémentaires si le gouvernement Legault persiste à refuser cette option.

C’est ce que le maire de Québec a affirmé lundi en fin d’après-midi juste avant le conseil municipal et à 48 heures de la probable adoption des décrets gouvernementaux attendus pour permettre la mise en œuvre du tramway.

M. Marchand a toutefois un peu ouvert son jeu quant aux éléments sur lesquels des négociations seraient envisageables. Le maire n’aurait pas de problème à ce que le gouvernement du Québec conditionne l’émission des décrets à une confirmation préalable d’un financement fédéral pour les coûts supplémentaires du tramway, a-t-il laissé tomber.

Le gouvernement Legault a promis que les décrets attendus par la Ville seront adoptés lors du conseil des ministres de ce mercredi 6 avril. Il n’est toutefois pas clair si des conditions spécifiques, notamment sur l’enjeu de la rue partagée, seront apposées.

Interrogé quant à ses attentes par rapport aux ministres et aux députés caquistes, le maire a dit ceci : «Je m’attends du gouvernement qu’on y croit plus que ça (au tramway). Je m’attends à ce qu’ils soient capables de souffler dans le même élan que nous (...) Je m’attends à des porteurs et des porteuses du gouvernement qui soient capables d’aller défendre et vendre ce projet-là».

Vidéo promotionnelle

Le maire a par ailleurs affirmé que la vidéo promotionnelle du tramway, rendue publique lundi matin, n’a rien à voir avec les décrets attendus. Il a affirmé que la vidéo a été publiée, car elle était «prête».

Bruno Marchand a insisté pour dire qu’il y aura 30 000 citoyens de plus à la Ville de Québec en 2028. Selon ses calculs, le tramway permettrait de retirer 10 000 voitures de la circulation en 2028. À ses yeux, tous les citoyens, qu’ils soient utilisateurs ou non du futur tramway, devraient être contents de l’arrivée de ce moyen de transport structurant, car «le statu quo n’existera plus dans cinq ans. Le statu quo n’est pas acceptable même pour les gens qui ne prendront pas le tramway».

Insistant sur l’enjeu des changements climatiques pour défendre le projet de tramway, il a soutenu «qu’aucun nouveau projet ne pourra nous permettre de réduire nos GES (Gaz à effet de serre) de façon significative d’ici 2028».

Le maire Marchand a par ailleurs signalé que le tramway n’est pas «la seule carte» dans sa manche pour améliorer la circulation routière. Il a parlé du service Flexibus lancé il y a tout juste un mois et qui connaît, selon lui, un important succès. Le maire a promis de dévoiler des chiffres ce lundi soir au sujet de ce service.