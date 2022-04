Le Canada sanctionne 18 Russes et Biélorusses de plus

Le Canada a annoncé l’ajout de neuf Russes et neuf Biélorusses à sa liste de personnes sanctionnées dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine, lundi, quelques jours après la découverte de centaines de corps de civils dans la ville de Boutcha et ses environs.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 40e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: L’Ukraine assure que les Russes préparent une «attaque massive» dans l’est

• À lire aussi: Que peut faire l’ONU en temps de guerre?

Affaires mondiales Canada décrit les individus visés comme «de proches collaborateurs des régimes russe et bélarussien» qui auraient «facilité et permis des violations de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l'Ukraine».

De passage à Helsinki, en Finlande, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a rappelé que l’objectif était toujours de continuer à «isoler» la Russie sur la scène internationale, sur les plans économique et diplomatique.

En plus de centaines d’individus, les sanctions du Canada, des États-Unis et de pays européens touchent aussi des entreprises russes et bélarussiennes.